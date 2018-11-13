Названы любимые способы россиян бороться с осенней хандрой

Россияне рассказали, чем спасаются от осенней хандры. По данным исследования, проведённого ВЦИОМ, около трети опрошенных признались, что им помогает общение с родными.
На втором месте оказалось хобби, его выбирают 24 процента россиян. Многим поднять настроение помогает просмотр фильмов, к этому способу прибегают всего на один процент меньше.
Далее в списке расположилась литература. На последнем месте обосновался диван. Он помогает справиться с осенней хандрой 15-ти процентам наших грустящих соотечественников, выяснили социологи.
Ранее клинический психолог, эксперт по психологии здоровья Михаил Хорс рассказал НСН о причинах осенней хандры и эффективных способах борьбы с ней.