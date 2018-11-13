Названы любимые способы россиян бороться с осенней хандрой

Россияне рассказали, чем спасаются от осенней хандры. По данным исследования, проведённого ВЦИОМ, около трети опрошенных признались, что им помогает общение с родными.

На втором месте оказалось хобби, его выбирают 24 процента россиян. Многим поднять настроение помогает просмотр фильмов, к этому способу прибегают всего на один процент меньше.

Далее в списке расположилась литература. На последнем месте обосновался диван. Он помогает справиться с осенней хандрой 15-ти процентам наших грустящих соотечественников, выяснили социологи.

Ранее клинический психолог, эксперт по психологии здоровья Михаил Хорс рассказал НСН о причинах осенней хандры и эффективных способах борьбы с ней.