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Названы любимые способы россиян бороться с осенней хандрой

13 Ноября 2018 в 14:41
Названы любимые способы россиян бороться с осенней хандрой

Россияне рассказали, чем спасаются от осенней хандры. По данным исследования, проведённого ВЦИОМ, около трети опрошенных признались, что им помогает общение с родными.

На втором месте оказалось хобби, его выбирают 24 процента россиян. Многим поднять настроение помогает просмотр фильмов, к этому способу прибегают всего на один процент меньше.

Далее в списке расположилась литература. На последнем месте обосновался диван. Он помогает справиться с осенней хандрой 15-ти процентам наших грустящих соотечественников, выяснили социологи.

Ранее клинический психолог, эксперт по психологии здоровья Михаил Хорс рассказал НСН о причинах осенней хандры и эффективных способах борьбы с ней. 

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