«Гора родила мышь». Эксперт резко раскритиковал смартфон «Яндекса»

Аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин в эфире НСН предсказал провал продаж нового мобильного устройства.

5 декабря компания «Яндекс» анонсировала собственный телефон. Цена устройства составляет 18 тысяч рублей, продажи начнутся 6 декабря в магазине офиса «Яндекс», а с 7 декабря - в магазинах. Смартфон получил предустановленный голосовой ассистент «Алиса», который можно запустить из любого приложения. Также он имеет определитель номера, предупреждающий пользователя о звонках от спамеров и ботов.

Аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин заявил НСН, что при заявленной цене смартфон неконкурентоспособен.

«На сегодняшний день стоимость "Яндекс.Телефона" составляет 18 тысяч рублей. При аналогичных характеристиках вы можете найти аппарат за 12-13 тысяч более известных брендов на массовом рынке. Помимо того, что это дорогой аппарат, он китайский, на обычном Android, никаких достижений нет, собрали все приложения "Яндекса", свалили в кучу, и назвали это "Яндекс.Телефоном". Год мучили стандартную платформу, и "гора родила мышь". От "Яндекса" все-таки ждали переосмысления Android, а не выпуска еще одного китайского телефона под своей маркой», - отметил он.

Собеседникрассказал о неудачном времени для запуска проекта.

«С точки зрения цены и уникальности перспектив у него нет. Плюс выбор времени для запуска продукта крайне неудачный. По факту с 10 декабря в ритейлах идут массовые акции других вендоров, скидки, предложения. "Яндекс" дисконтировать свое продукт сразу после запуска не может. Соответственно, декабрьские продажи они пропускают, в январе две недели после праздников все глухо, у них остается две недели до февраля. А в феврале начинаются продажи новых поколений китайских смартфонов, которые при цене в 10-12 тысяч рублей будут еще больше рвать "Яндекс.Телефон". Буквально как Тузик грелку. И тот остановится в продажах окончательно. Я думаю, что, учитывая скорость принятия решений в Яндексе, с марта они определятся, что надо скидывать цену, сначала тысячу рублей, потом полторы, но это уже де-факто будет смерть аппарата, потому что массовых продаж ожидать невозможно. Это можно понять по комментариям рядовых пользователей, которые удивленно пожимают плечами и спрашивают - за что платить?» - добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что в предстоящем году тарифы на услуги связи могут вырасти в пределах 10 процентов. Специалисты объяснили в ежегодном подорожании упавший курс рубля, из-за которого операторы до сих пор не могут компенсировать затраты.