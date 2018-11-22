Четверг
22 ноября
USD 65.95
EUR 75.15
Общество

В повышении тарифов на связь обвинили курс рубля

22 Ноября 2018 в 13:25
В повышении тарифов на связь обвинили курс рубля
Аналитик Mobile Research group заявил в эфире НСН, что тарифы на связь растут на 10-12% каждый год.

В предстоящем году тарифы на услуги связи могут вырасти в пределах 10 процентов. В этом уверены более половины российских операторов связи. Опрос проводился аналитическим агентством «Телеком Дейли» в 15 крупных российских городах. По данным исследования, в том, что тарифы вырастут, не сомневается 81 процент операторов. 52 процента уверены, чо рост будет в пределах 10 процентов, в то время как 29 процентов допускают больший рост. Тех, кто ожидает, что стоимость услуг останется на прежнем уровне, оказалось всего 19 процентов.

Аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин пояснил НСН, что тарифы на услуги связи увеличиваются на 10-12 процентов каждый год.

Шанс для «Большой четвёрки». Как «закон Яровой» завёл мелких операторов в тупик
«В конце 2014 года у нас произошла ситуация, когда курс национальной валюты по отношению к доллару обесценился практически вдвое. С той поры то изменение, которое было по тарифам, составляет примерно 40-45%, при этом большая часть инфраструктурного оборудования номинируется в долларах. Исходя из этого, говорить о том, что мы компенсировали это изменение цен, невозможно. Там не простая арифметика, что надо увеличить их в два раза, но с той поры у нас стоимость связи в среднем по стране растет где-то 10-12% в год. Это происходило, это происходит, это будет происходить еще как минимум в течение ближайших 5 лет. При этом по некоторым тарифам, по некоторым услугам, рост составляет 25-30% в год», — рассказал аналитик.

Стоит отметить, что в числе главных рисков участвовавшие в опросе компании назвали повышение с 1 января 2019 года ставки НДС до 20% и реализацию требований «пакета Яровой». Однако, по словам Муртазина, реализация «закона Яровой» приводит к небольшому удорожанию услуг.

«От первоначальных оценок, что это будет стоить очень и очень дорого, мы перешли к более взвешенной. По сути все операторы связи в России должны на этот пакет потратить где-то 120-130 млрд рублей в первый год, то есть в следующем году. Сумма кажется огромной, но в пересчете на каждого оператора она не такая огромная. Если говорить конкретно про сотовые компании, то “пакет Яровой” дает примерно 0,5% удорожания для всех услуг. Это кажется незначительной суммой, но если посчитать, что у нас там 200 млн активных сим-карт, 0,5% в месяц дает очень приличные деньги», — отметил эксперт.

Напомним, последнее из требований, предусмотренных «пакетом Яровой», вступило в силу 1 октября. С тех пор поставщики интернет-связи должны хранить все переданные пользователем сообщения в течение 30 суток.
Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.