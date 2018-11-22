В повышении тарифов на связь обвинили курс рубля

Аналитик Mobile Research group заявил в эфире НСН, что тарифы на связь растут на 10-12% каждый год.

В предстоящем году тарифы на услуги связи могут вырасти в пределах 10 процентов. В этом уверены более половины российских операторов связи. Опрос проводился аналитическим агентством «Телеком Дейли» в 15 крупных российских городах. По данным исследования, в том, что тарифы вырастут, не сомневается 81 процент операторов. 52 процента уверены, чо рост будет в пределах 10 процентов, в то время как 29 процентов допускают больший рост. Тех, кто ожидает, что стоимость услуг останется на прежнем уровне, оказалось всего 19 процентов.

Аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин пояснил НСН, что тарифы на услуги связи увеличиваются на 10-12 процентов каждый год.