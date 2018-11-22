В повышении тарифов на связь обвинили курс рубля

В предстоящем году тарифы на услуги связи могут вырасти в пределах 10 процентов. В этом уверены более половины российских операторов связи. Опрос проводился аналитическим агентством «Телеком Дейли» в 15 крупных российских городах. По данным исследования, в том, что тарифы вырастут, не сомневается 81 процент операторов. 52 процента уверены, чо рост будет в пределах 10 процентов, в то время как 29 процентов допускают больший рост. Тех, кто ожидает, что стоимость услуг останется на прежнем уровне, оказалось всего 19 процентов.
Аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин пояснил НСН, что тарифы на услуги связи увеличиваются на 10-12 процентов каждый год.
Стоит отметить, что в числе главных рисков участвовавшие в опросе компании назвали повышение с 1 января 2019 года ставки НДС до 20% и реализацию требований «пакета Яровой». Однако, по словам Муртазина, реализация «закона Яровой» приводит к небольшому удорожанию услуг.
«От первоначальных оценок, что это будет стоить очень и очень дорого, мы перешли к более взвешенной. По сути все операторы связи в России должны на этот пакет потратить где-то 120-130 млрд рублей в первый год, то есть в следующем году. Сумма кажется огромной, но в пересчете на каждого оператора она не такая огромная. Если говорить конкретно про сотовые компании, то “пакет Яровой” дает примерно 0,5% удорожания для всех услуг. Это кажется незначительной суммой, но если посчитать, что у нас там 200 млн активных сим-карт, 0,5% в месяц дает очень приличные деньги», — отметил эксперт.
Напомним, последнее из требований, предусмотренных «пакетом Яровой», вступило в силу 1 октября. С тех пор поставщики интернет-связи должны хранить все переданные пользователем сообщения в течение 30 суток.