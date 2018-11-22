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Операторы связи в России предупредили о повышении тарифов

22 Ноября 2018 в 10:30
Операторы связи в России предупредили о повышении тарифов

В предстоящем году половина опрошенных операторов связи в России ожидают повышения тарифов. Как пишет РИА Новости, цены вырастут в пределах 10%. Источник отмечает, что в проведённом опросе приняли участие топ-менеджеры федеральных и региональных телекоммуникационных компаний из пятнадцати российских городов.

В числе главных рисков компании назвали повышение с 1 января 2019 года ставки НДС до 20% и реализацию требований «пакета Яровой».

Между тем, ранее стало известно, что правительство России утвердило новые правила пользования мессенджерами. Теперь владельцы приложений будут осуществлять идентификацию по номерам мобильных телефонов на основании договоров, заключенных с операторами сотовой связи, отмечает RT. Оператор должен ответить на запрос мессенджера о наличии абонента в базе в течение 20 минут, а после сделать пометку, к какому мессенджеру привязан данный номер.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН назвал документ «невозможным к исполнению».

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