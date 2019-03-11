Глава НАК предупредил о новых ловушках для «взяточников»

Глава Национального антикоррупционного комитета (НАК) рассказал НСН о новых технических возможностях провокаций взяток.

СМИ узнали о неожиданной способности системы быстрых денежных переводов по номеру мобильного телефона. С ее помощью из любого чиновника можно сделать «взяточника», причем без его ведома. Так, например, знающий номер госслужащего человек может перечислить ему определенную сумму денег, а затем заявить, что это было якобы поощрением за те или иные услуги. При этом получатель не сможет остановить поступление средств, так как ни у одного банка нет опции «не принимать деньги».

Глава Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов заявил в эфире НСН, что урегулировать такое способ использования систем быстрых переводов может быть достаточно сложно (слушайте аудио).