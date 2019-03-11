Глава НАК предупредил о новых ловушках для «взяточников»

СМИ узнали о неожиданной способности системы быстрых денежных переводов по номеру мобильного телефона. С ее помощью из любого чиновника можно сделать «взяточника», причем без его ведома. Так, например, знающий номер госслужащего человек может перечислить ему определенную сумму денег, а затем заявить, что это было якобы поощрением за те или иные услуги. При этом получатель не сможет остановить поступление средств, так как ни у одного банка нет опции «не принимать деньги».
Глава Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов заявил в эфире НСН, что урегулировать такое способ использования систем быстрых переводов может быть достаточно сложно (слушайте аудио).
«История с провокацией взяток была еще задолго до того, как появились новые технические средства. Цель — дискредитировать того или иного чиновника. Я даже сам попадал в подобные ситуации. Конечно, с техническими средствами намного сложнее, поскольку у нас, к сожалению, существует еще такая система телефонов, у которых определить хозяина в принципе невозможно. При этом мы знаем, что на практике низовая коррупция достаточно часто берет деньги на мобильный телефон», — сказал антикоррупционер.
Отметим, что, как пишут «Известия», если кто-то перевел чиновнику деньги и затем публично назвал это взяткой, то получатель средств автоматически коррупционером объявлен не будет, но доказывать свою непричатсность ему все же придется.
Напомним, что в период с января по октябрь прошлого года в России было зафиксировано больше трех тысяч случаев получения взятки. Такие данные сообщили 9 декабря 2018 года в Генеральной прокуратуре РФ. Это на 10 процентов больше, чем в предыдущем году.