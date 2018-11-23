Главный нарколог Минздрава назвал глинтвейн чуть-чуть «лекарством»

Глинтвейн можно употреблять как лекарство для того, чтобы согреться. Как отмечает агентство «Москва», с таким заявлением выступил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн. Он подчеркнул, что этот напиток можно употреблять понемногу. И лишь в тех случаях, когда человек провел на холоде какое-то время и действительно замерз.

Однако при этом Евгений Брюн сделал акцент на то, что употреблять глинтвейн, как алкогольный напиток, в большом количестве крайне не рекомендуется – во всём нужна мера.

Между тем, ранее сообщалось, что в России в два с половиной раза может сократиться количество магазинов с алкоголем и табаком. С предложением установить лимит примерно до 50 магазинов на 100 тысяч человек выступил экспертный совет при правительстве. Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в эфире НСН рассказал, почему сокращение числа магазинов, продающих алкоголь, не поможет снизить потребление спиртного среди населения

В свою очередь, Дни.ру напоминают, что специалисты из Соединенных Штатов, Мексики и Испании провели масштабное исследование о влиянии климатических условий на пристрастие к спиртным напиткам. В итоге выяснилось, что жители холодных стран пьют больше, чем обитатели теплых мест.