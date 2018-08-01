В Чечне раскрыли секрет здоровья

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Начальник пресс-службы правительства Чеченской Республики в эфире НСН рассказал, что в республике практически не употребляют алкоголь и занимаются спортом.

Минздрав составил список регионов, в котором зафиксировано наибольшее и наименьшее количество болезней среди населения. Согласно данным 2017 года, в Алтайском крае на 100 тысяч жителей приходится более 253 тысяч заболеваний. Такие цифры поставили регион на первое место антирейтинга. Следом за Алтайским краем идёт Санкт-Петербург, где зафиксировано почти 237 тысяч заболеваний. На третьем месте – Ненецкий автономный округ (230,7 тысяч заболеваний). Лучше всего дела обстоят в Кабардино-Балкарии (более 95 тысяч заболеваний). На втором месте среди самых «здоровых» регионов – Чечня (немногим больше 112 тысяч недугов), на третьем – Курская область (более 115 тысяч заболеваний), сообщает RT.

Начальник пресс-службы правительства Чеченской Республики Альви Каримов в эфире НСН объяснил хорошие показатели региона занятиями спортом и профилактикой.

«Прежде всего, это объясняется здоровым образом жизни, профилактикой, своевременной диспансеризацией. В Чеченской Республике и смертность низкая. Естественно, раньше здравоохранения в Чеченской Республике практически отсутствовало, больницы были разрушены, но глава ЧР Рамзан Кадыров поставил задачу не только создать сеть здравоохранения, но и привлечь, вырастить кадры и обеспечить оборудованием. Но самое главное – здоровый образ жизни. Можно сказать, что практически нет потребления алкоголя, а пьянства и алкоголизма, можно сказать, нет. Исключительно высок процент людей, которые занимаются физической культурой и спортом», - пояснил собеседник НСН.

По словам Альви Каримова, сейчас люди из разных регионов приезжают в Чечню на лечение.

«Когда-то в поездах, идущих в разных направлениях, очень много было тех, кто ехал в разные клиники. Сегодня в Чеченскую Республику едут и из других регионов. Это свидетельствует о том, что клиники хорошие, современные, а у врачей богатый опыт. В случае необходимости медицинской помощи жители обращаются в местные клиники, а не едут в другие города», - подытожил в эфире НСН Каримов.

Стоит отметить, что в среднем в России зафиксирована 161,8 тысяча заболеваний на 100 тысяч человек, сообщает «Русская планета» . Ранее депутат Госдумы Сергей Шаргунов, который представляет в нижней палате парламента Алтайский край, в эфире НСН рассказал о чудовищной медицине в регионе. По его словам, сейчас населению иногда некуда обратиться за врачебной помощью.