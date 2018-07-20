«Европейский» Крым появился в поиске TripAdvisor

Фото: Cайт TripAdvizor

Пользователи сервиса для путешественников в России обнаружили несколько вариантов расположения отелей и достопримечательностей полуострова.

Американский сайт для путешественников TripAdvisor предлагает отдых в «европейском» Крыму. Пользователи сервиса в России обнаружили, что в поисковой строке на запрос «Крым» можно выбрать два варианта: «Крым, Европа» и «Крым. Ростовская область».



При этом, при выборе ссылки на первый вариант, на сайте TripAdvisor появляется подборка отелей, расположенных на территории российской республики. Во втором случае появляется описание гостиниц Ростова-на-Дону с указанием расстояния до Крыма.

Отметим, что это не первый случай, когда американские сервисы указывают неверные данные. Так, ранее на картах Google Maps Крымский мост получил обозначение не только на русском, но и на украинском языке. Название на русском американская корпорация сделала со стороны Таманского полуострова, а ближе к Крыму сооружение обозначили как «Кримський Мiст».

Примечательно, что мост через Керченский пролив появился на Google Maps не сразу, а спустя некоторое время после открытия движения автотранспорта. Ранее агентство Bloomberg опубликовало карту, на которой Крым не принадлежит ни России, ни Украине. В одной из публикаций Украину желтым цветом, Россию – темно-серым, а Крым оказался светло-серым, как будто не входил в предмет исследования.

В Крыму ранее перестал работать и сайт Booking.com. Сервис по бронированию отелей, главный офис которого находится в Нидерландах, поддержал европейские санкции. Напомним, Евросоюз, начиная с 2014 года, поэтапно вводит ограничительные меры в отношении России из-за конфликта в Донбассе и присоединения Крыма. На сегодняшний день действует несколько пакетов санкций: экономические, индивидуальные ограничительные меры и санкции по Крыму.

Теперь туристы не смогут резервировать через Booking.com места для размещения на полуострове, обнулились также рейтинги отелей и отзывы путешественников. Услуги сервиса пока остались доступны только для бизнес-поездок. В эфире НСН вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов заявил, что турпоток в Крым в результате ограничения работы компании не снизится, так как найдутся альтернативные сервисы бронирования.

Отметим, американский сайт TripAdvisor существует на рынке с 2000-го года и предоставляет пользователям в 45 странах возможность бесплатно спланировать поездку в любую страну мира – выбрать по отзывам отели, достопримечательности, рестораны и т.д. С сервисом сотрудничают более 20 мировых туристических брендов. Штаб квартира TripAdvisor расположена в в городе Нидем, штат Массачусетс.