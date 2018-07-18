Крым без Booking.com. Отельеры оценили последствия

В Крыму из-за ограничения работы компании по бронированию отелей Booking.com могут перейти на отечественные каналы продаж. Отметим, что в июле Booking.com перестал бронировать проживание в городах полуострова для отдыха, при том, что возможность выбрать гостиницу с целью поездки по работе сохранилась. Председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Пархоменко также сообщила, что компания обнулила рейтинги и историю отзывов об отелях в регионе.
В эфире НСН вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов заявил, что турпоток в Крым в результате ограничения работы компании не снизится, так как найдутся альтернативные сервисы бронирования.
Привлечь к ответственности Booking.com за нарушенные договоренности и отмену услуги бронирования крымским отелям вряд ли удастся, считает Прасов. «Это сложная история. Booking.com –это не резидент Российской Федерации (штаб квартира находится в Амстердаме – прим. НСН) и привлечь его к ответственности на территории РФ, мне кажется, будет достаточно сложно», - отметил собеседник НСН.
В Ассоциации малых отелей Крыма также заявили, что за последние дни продажи в Booking резко упали, так как одним из фильтров, который выбирал потенциальный гость, был рейтинг объекта, передает РИА Новости. Официально Booking.com объяснил произошедшее тем, что поддерживает санкции Европы в отношении Крыма, отмечает Ura.ru.