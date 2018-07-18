Крым без Booking.com. Отельеры оценили последствия

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В эфире НСН вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов заявил, что компании по бронированию гостиниц без труда найдут альтернативу.

В Крыму из-за ограничения работы компании по бронированию отелей Booking.com могут перейти на отечественные каналы продаж. Отметим, что в июле Booking.com перестал бронировать проживание в городах полуострова для отдыха, при том, что возможность выбрать гостиницу с целью поездки по работе сохранилась. Председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Пархоменко также сообщила, что компания обнулила рейтинги и историю отзывов об отелях в регионе.



В эфире НСН вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов заявил, что турпоток в Крым в результате ограничения работы компании не снизится, так как найдутся альтернативные сервисы бронирования.

«На турпоток это вряд ли повлияет. Отели – это вторичная инфраструктура. Первично для людей цель – отдых, командировка, конференция и т.д. Если им необходимо, они ищут отель на самых разных ресурсах, не только на Booking.com. Это далеко не единственный агрегатор. Да, он достаточно неплохое место занимает среди агрегаторов, но отношения между Booking.com и Крымом уже не первый год достаточно непростые. Я не думаю, что отельеры очень сильно пострадают. Да, это создает определенные сложности, но это не катастрофа», - считает эксперт.

Привлечь к ответственности Booking.com за нарушенные договоренности и отмену услуги бронирования крымским отелям вряд ли удастся, считает Прасов. «Это сложная история. Booking.com –это не резидент Российской Федерации (штаб квартира находится в Амстердаме – прим. НСН) и привлечь его к ответственности на территории РФ, мне кажется, будет достаточно сложно», - отметил собеседник НСН.

В Ассоциации малых отелей Крыма также заявили, что за последние дни продажи в Booking резко упали, так как одним из фильтров, который выбирал потенциальный гость, был рейтинг объекта, передает РИА Новости. Официально Booking.com объяснил произошедшее тем, что поддерживает санкции Европы в отношении Крыма, отмечает Ura.ru.



