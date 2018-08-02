«Это приговор системе». Протоиерей РПЦ о разводах священнослужителей

В эфире НСН протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин раскрыл причины кризиса в семейной жизни служителей церкви.

Большой резонанс в православной среде вызвал доклад протоиерея Федора Бородина на закрытом семинаре. На нем он говорил о глубоком системном кризисе в семьях священнослужителей. В частности он затронул темы насилия в семьях священнослужителей, воспитание детей и ранние браки.

Протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин в эфире НСН подтвердил наличие озвученных Федором Бородиным проблем.

«Доклад Бородина очень здравый и хороший, проникнутый состраданием и пониманием того, что некоторые вещи стоит менять. В нем поднимаются проблемы и церковные, и светские. Я считаю, что видео было удалено зря. Проблемы действительно существуют. Я как целибатный священник, одинокий человек, проблемы семейной жизни знаю меньше, чем другие, но многое слышал, со многим сталкивался. Действительно, фактом является то, что около четверти семей священнослужителей за последние годы с большей или меньшей степенью трагичности были разрушены. Это можно судить особенно по большому количеству священников молодого поколения», — рассказал о. Всеволод.

Протоиерей отметил, что к сложившейся ситуации у него смешанные чувства. С одной стороны, даже если священник сильно перегружен или живет в сложных условиях, он должен делать максимум, думать больше «о небесном, чем о земном». По словам Чаплина, в таком поведении отражается христианский идеал, который полностью противоположен идеалу обывательскому. В свою очередь, обывательский идеал подвергался критике как со стороны Иисуса Христа в текстах Евангелия, так и некоторыми святыми.

«Когда обывательские ценности становятся основой внутрицерковной критики, мне это чуждо в принципе. С другой стороны нам нужно заботиться друг о друге. В том числе и церкви заботится о священниках. Ужасная ситуация, когда священника в епархии постоянно гоняют с прихода на приход, а для семьи, особенно не молодой, это каждый раз испытание. Думать о переезде, переводить детей из одной школы в другую. Иногда старое и новое места служения могут находиться друг от друга на расстоянии сотни километров. Это может быть сопряжено и с материальным ущербом. Все это добавляет остроты в семейные трудности священнослужителей», — заявил НСН Чаплин.

Третьей стороной ситуации, по мнению протоиерея, является отношение молодого поколения священников к своему служению. В частности о. Всеволод отметил потребительское, поверхностное и безответственное отношение. При этом некоторую часть вины, по его мнению, можно отнести и на счет супруг священнослужителей.

«Есть, конечно, и жены священников, которые могут даже прилюдно флиртовать, а иногда дело может дойти и до прелюбодеяния. Все это печально. Можно сказать, что это приговор системе», — резюмировал собеседник НСН.