Это не Минздрав. Скворцова открестилась от «колбасных акцизов»

Глава ведомства напомнила россиянам о вреде продуктов переработки красного мяса.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова призвала граждан не злоупотреблять колбасными изделиями. В то же время она уточнила, что инициатива введения акцизов на продукты переработки красного мяса принадлежит не ведомству, поскольку соски, бекон и колбаса являются доступной и вкусной пищей для многих россиян.

«Мы должны отдавать отчет, что для большинства россиян колбасы самые разнообразные являются доступной и вкусной пищей, именно поэтому Минздрав в свою стратегию развития здорового питания не заложил эту меру (введения акцизов), мы ее не предлагали», заявила Скворцова в эфире «России 24».

Министр также подчеркнула, что облагать акцизами продукты, которые вредят здоровью человека, рекомендует ВОЗ.

19 ноября СМИ сообщили об инициативе экспертного совета при правительстве о введении акцизов на продукцию переработки красного мяса, к которой можно отнести бекон, сосиски и колбасу. Из-за этого стоимость продукции может вырасти на 30%. Идея описана в отзыве на программу «Укрепление общественного здоровья», которая входит в нацпроект «Демография». Эксперты предложили ввести налог в размере 160 рублей за 1 килограмм колбасы.

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ ранее в эфире НСН заявил, что люди неправильно поймут такой налог.

«Это все правильно, но это должно быть предметом пропаганды правильного питания, но люди никак не готовы к тому, что в ближайшее время резко поднимутся цены на эти продукты. Это абсолютно неправильно будет воспринято людьми, с абсолютным непониманием и с крайним недовольством и возмущением», - отметил Шелищ.

В то же время ранеев эфире пожаловался , что стоимость колбасы приходится повышать из-за цены на сырьё.

«В последнее время наблюдается рост стоимости сырья. Это противоречит всем нормальным законам экономики. Так как у нас практически нет импорта, то наши производители сырья чувствуют себя на рынке в полной безопасности, поэтому диктуют любые цены на сырье, а производители вынуждены как-то из этого сырья делать продукцию. Так что естественно цена растет», - подчеркнул Горбатов.

Стоит отметить, что в Минсельхозе не поддержали «колбасный акциз». Более того, инициативу в ведомстве отметили, что не считают инициативу целесообразной, в достаточной степени проработанной и обоснованной.