В Союзе потребителей предупредили о массовом возмущении подорожанием колбасы

Глава Союза потребителей России Петр Шелищ призвал отучать людей от колбасы пропагандой ЗОЖ, а не акцизами.

Колбаса, бекон и сосиски могут подорожать в России на 30 процентов. Это произойдет, если будет поддержана инициатива экспертного совета при правительстве России о вводе акцизов на продукты переработки красного мяса. Налог может составить около 160 рублей на 1 килограмм продукта. Идея содержится в программе «Укрепление общественного здоровья», входящей в нацпроект «Демография». Как уточнили авторы инициативы «Известиям», подобные изделия способствуют развитию рака. Отмечается, что документ уже поддержали в Минздраве.

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ рассказал НСН, как инициативу, скорее всего, воспримут россияне (слушайте аудио).

«Это все правильно, но это должно быть предметом пропаганды правильного питания, но люди никак не готовы к тому, что в ближайшее время резко поднимутся цены на эти продукты. Это абсолютно неправильно будет воспринято людьми, с абсолютным непониманием и с крайним недовольством и возмущением», — отметил Шелищ.Напомним, ранее сообщалось, что цены на мясные продукты и полуфабрикаты могут вырасти на 5-12 процентов. В качестве причины СМИ назвали подорожание оптовых цен на мясо и отсутствия традиционного летнего снижения цен. К тому же, подорожали корма и снизилась конкуренция.