В Союзе потребителей предупредили о массовом возмущении подорожанием колбасы

Колбаса, бекон и сосиски могут подорожать в России на 30 процентов. Это произойдет, если будет поддержана инициатива экспертного совета при правительстве России о вводе акцизов на продукты переработки красного мяса. Налог может составить около 160 рублей на 1 килограмм продукта. Идея содержится в программе «Укрепление общественного здоровья», входящей в нацпроект «Демография». Как уточнили авторы инициативы «Известиям», подобные изделия способствуют развитию рака. Отмечается, что документ уже поддержали в Минздраве.
Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ рассказал НСН, как инициативу, скорее всего, воспримут россияне (слушайте аудио).
Напомним, ранее сообщалось, что цены на мясные продукты и полуфабрикаты могут вырасти на 5-12 процентов. В качестве причины СМИ назвали подорожание оптовых цен на мясо и отсутствия традиционного летнего снижения цен. К тому же, подорожали корма и снизилась конкуренция.