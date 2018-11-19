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Общество

В Союзе потребителей предупредили о массовом возмущении подорожанием колбасы

19 Ноября 2018 в 09:24
В Союзе потребителей предупредили о массовом возмущении подорожанием колбасы
Глава Союза потребителей России Петр Шелищ призвал отучать людей от колбасы пропагандой ЗОЖ, а не акцизами.

Колбаса, бекон и сосиски могут подорожать в России на 30 процентов. Это произойдет, если будет поддержана инициатива экспертного совета при правительстве России о вводе акцизов на продукты переработки красного мяса. Налог может составить около 160 рублей на 1 килограмм продукта. Идея содержится в программе «Укрепление общественного здоровья», входящей в нацпроект «Демография». Как уточнили авторы инициативы «Известиям», подобные изделия способствуют развитию рака. Отмечается, что документ уже поддержали в Минздраве.

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ рассказал НСН, как инициативу, скорее всего, воспримут россияне (слушайте аудио).

Оздоровление через сосиски. В РФ могут ввести акцизы на колбасу
«Это все правильно, но это должно быть предметом пропаганды правильного питания, но люди никак не готовы к тому, что в ближайшее время резко поднимутся цены на эти продукты. Это абсолютно неправильно будет воспринято людьми, с абсолютным непониманием и с крайним недовольством и возмущением», — отметил Шелищ.

Напомним, ранее сообщалось, что цены на мясные продукты и полуфабрикаты могут вырасти на 5-12 процентов. В качестве причины СМИ назвали подорожание оптовых цен на мясо и отсутствия традиционного летнего снижения цен. К тому же, подорожали корма и снизилась конкуренция.
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