Елена Проклова расплакалась, узнав о смерти Караченцова

Актриса Елена Проклова в эфире НСН призналась, что с уходом Николая Караченцова потеряла большого друга.

Не дожив всего один день до своего 74-летия, 26 октября ушел из жизни Николай Караченцов.

С конца сентября актер лечился в Красногорский онкологической больнице, у него был диагностирован рак легкого при сопутствующем двустороннем воспалении легких.

в эфирепризналась, что горячо любит Николая Караченцова и будет с большой печалью провожать друга в последний путь (слушайте аудио).

«Слова искреннего соболезнования родным и близким Николая Петровича. Для них это огромная потеря. Я хорошо знаю супругу Караченцова Людмилу Поргину, могу представить, как ей это тяжело. Хотя и для всех нас это огромная утрата. Когда твои друзья уходят не по старости, а вот так, в результате трагического несчастного случая, это совсем больно. Нам всем будет его не хватать. С большой любовью и уважением буду провожать этого большого Актера и большого Друга», - расплакалась