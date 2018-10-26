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Общество

Елена Проклова расплакалась, узнав о смерти Караченцова

26 Октября 2018 в 11:14
Елена Проклова расплакалась, узнав о смерти Караченцова
Актриса Елена Проклова в эфире НСН призналась, что с уходом Николая Караченцова потеряла большого друга. 
Не дожив всего один день до своего 74-летия, 26 октября ушел из жизни Николай Караченцов.

С конца сентября актер лечился в Красногорский онкологической больнице, у него был диагностирован рак легкого при сопутствующем двустороннем воспалении легких.

Актриса театра и кино, лауреат Премии Ленинского комсомола, Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова в эфире НСН призналась, что горячо любит Николая Караченцова и будет с большой печалью провожать друга в последний путь (слушайте аудио).

«Слова искреннего соболезнования родным и близким Николая Петровича. Для них это огромная потеря. Я хорошо знаю супругу Караченцова Людмилу Поргину, могу представить, как ей это тяжело. Хотя и для всех нас это огромная утрата. Когда твои друзья уходят не по старости, а вот так, в результате трагического несчастного случая, это совсем больно. Нам всем будет его не хватать. С большой любовью и уважением буду провожать этого большого Актера и большого Друга», - расплакалась Елена Проклова.

Сын Николая Караченцова Андрей сообщил, что церемония прощания состоится 29 октября в театре «Ленком».

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