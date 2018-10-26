Скончался Николай Караченцов

Скончался Народный артист РСФСР Николай Караченцов. Об этом в эфире НСН рассказала его жена Людмила Поргина.
Артист скончался сегодня утром, около 9 часов. 27 октября Караченцову исполнилось бы 74 года.
Последний месяц Николай Петрович провел в 52-й онкологической больнице в Красногорске. Не так давно у Караченцова обнаружили опухоль легких.
Сопутствующее заболевание - двусторонее воспаление легких - медики вылечить не смогли.
«Мы боролись до последних сил, но раковая опухоль победила», - сообщила НСН Людмила Поргина.
О дате похорон и месте семья Николая Караченцова пока ничего не сообщила.