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Скончался Николай Караченцов

26 Октября 2018 в 09:43
Скончался Николай Караченцов

Скончался Народный артист РСФСР Николай Караченцов. Об этом в эфире НСН рассказала его жена Людмила Поргина.

Артист скончался сегодня утром, около 9 часов.  27 октября Караченцову исполнилось бы 74 года.

Последний месяц Николай Петрович провел в 52-й онкологической больнице в Красногорске. Не так давно у Караченцова обнаружили опухоль легких.

Сопутствующее заболевание - двусторонее воспаление легких - медики вылечить не смогли.

«Мы боролись до последних сил, но раковая опухоль победила», - сообщила НСН Людмила Поргина.

 О дате похорон и месте семья Николая Караченцова  пока ничего не сообщила. 


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