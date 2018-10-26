Названо место прощания с Николаем Караченцовым

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Прощание с Народным артистом РСФСР Николаем Караченцовым пройдёт в театре «Ленком». Об этом сообщил его сын Андрей.

«Прощание пройдет в его родном театре “Ленком”», - цитируют слова Караченцова РИА Новости.

Прощание пройдёт 29 октября, пишет ТАСС. Актёру было 73 года, сообщает Газета.ру .

Ранее стало известно, что утром 26 октября в подмосковной больнице скончался Николай Караченцов. Об этом в эфире НСН рассказала его жена Людмила Поргина.

Последний месяц актёр находился в онкологической больнице в Красногорске, сообщает сайт « Подмосковье Сегодня ».