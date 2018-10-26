Названо место прощания с Николаем Караченцовым

Прощание с Народным артистом РСФСР Николаем Караченцовым пройдёт в театре «Ленком». Об этом сообщил его сын Андрей.
«Прощание пройдет в его родном театре “Ленком”», - цитируют слова Караченцова РИА Новости.
Прощание пройдёт 29 октября, пишет ТАСС. Актёру было 73 года, сообщает Газета.ру.
Ранее стало известно, что утром 26 октября в подмосковной больнице скончался Николай Караченцов. Об этом в эфире НСН рассказала его жена Людмила Поргина.
Последний месяц актёр находился в онкологической больнице в Красногорске, сообщает сайт « Подмосковье Сегодня».