Эксперт: Вербовка в ИГИЛ ведётся не только в Татарстане и среди мусульман

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Глава Международной антитеррористической ассоциации объяснил НСН, по каким признакам отбирают людей для вербовки в боевики.

В Татарстане задержаны 18 членов законспирированной ячейки, связанной с «Исламским Государством» (террористическая организация, запрещённая в России — прим. НСН), сообщает Центр общественных связей ФСБ России. Отмечается, что боевики планировали совершить несколько резонансных акций на территории страны, а затем отбыть в Сирию. Также группировка вела вербовку среди радикально настроенной молодёжи.

Проблема вербовки граждан в террористические организации не является локальной и свойственной именно этому региону, заявил в эфире НСН президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер. По его словам, в основе выбора потенциальных членов организации лежат различные характеристики личности, а не только принадлежность к определённой религии.

«Дело не только в Татарстане. Эта тема актуальна на территории всей РФ, потому что вербовочные структуры террористических организаций подыскивают людей вне зависимости от принадлежности к той или иной конфессии. Это может быть Башкирия, Татарстан, любая другая территория, где превалируют представители исламской конфессии. Но это не значит, что вербовка происходит только среди представителей исламского вероисповедания. Такие же группы дезавуировались и в Москве, и в Нижнем Новгороде, и в Екатеринбурге, где представлены практически все конфессии, но преобладают, предположим, православные. Вербовка ведётся по всем направлениям», — рассказал Линдер.

Он перечислил типы людей, которые могут стать жертвами вербовщиков в любом регионе России. При этом методы их вовлечения в террористическую деятельность варьируются в зависимости от категории, к которой принадлежит человек, отметил глава Международной контртеррористической ассоциации.

«Они ищут людей либо с крайне вариативными формами психики, либо людей неустойчивых, либо имеющих политические амбиции, либо неспособных реализоваться в сегодняшнем обществе. Естественно, чем больше проблем возникает в государстве, тем легче вербовать представителей в подобные организации. Здесь в большей степени играет роль предрасположенность к определённому психотипу. А уже механизмы вербовки отрабатываются для каждой группы людей отдельно. Есть специальные реперные точки, которые позволяют зацепить людей как на основе трактовки той или иной конфессиональной принадлежности, так и трактовки тех или иных социальных сложностей или проблем. С указанием однозначного пути решения — через ведение террористической деятельности», — заключил собеседник издания.

Напомним, ранее Иосиф Линдер рассказал НСН, какие причины послужили распространению идей терроризма в Сибири. За последние десять месяцев в этом регионе России было возбуждено 56 уголовных дел, связанных с терроризмом.