Предвыборный накал страстей. Кто рассылает посылки с бомбами американским политикам

Президент Американского университета в эфире НСН рассказал, как приближающиеся выборы в американский конгресс могли спровоцировать массовую рассылку подозрительных посылок.

В США неизвестные рассылают политикам подозрительные посылки с самодельными бомбами. Последнее взрывное устройство было доставлено 25 октября в здание Time Warner Center в Нью-Йорке. Посылка предназначалась экс-директору ЦРУ Джону Бреннану. Здание эвакуировали. Глава полиции города Джеймс О'Нил отметил, что вместе с бомбой был доставлен конверт с белым порошком, его сейчас изучают. Также сообщается, что опасную посылку отправили бывшему генпрокурору США Эрику Холдеру, но она не нашла адресата. Ранее такие же посылки были отправлены Хиллари Клинтон и Бараку Обаме. Однако правоохранителям удалось их перехватить.

В эфирепредположил, кто может стоять за подозрительной рассылкой. По словам эксперта, есть два самых очевидных отправителя

«В разгар избирательной кампании в конгресс страсти настолько накалены, что это могут быть действия каких-то радикалов от Республиканской партии, поскольку все эти посылки были посланы лидерам Демократической партии. А могут быть и какие-то провокации, так как история знает много случаев, когда совершались такие политические провокации, чтобы использовать их против своих противников», — объяснил американист.

Напомним, в понедельник, 22 октября, взрывное устройство нашли в почтовом ящике рядом с домом финансиста Джорджа Сороса в штате Нью-Йорк. Отмечалось, что саперы произвели управляемый подрыв. Самого Сороса дома в это время не было.