Эксперт связал всплеск терроризма в Сибири с лихими девяностыми

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Президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер рассказал НСН, кто виноват в возросшей угрозе терактов в России.

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на выездном совещании по вопросам безопасности в Сибирском федеральном округе заявил, что в регионе растет уровень террористической активности. Так, за девять месяцев этого года было возбуждено 56 уголовных дел, связанных с терроризмом.

Патрушев связал это с тем, что в регионе стало больше трудовых мигрантов из Центральной Азии и Закавказья.

в эфиреназвал еще одну определяющую причину.

«Оговорюсь, что регионы Сибири не являются рассадниками терроризма. Сегодня мы просто пожинаем плоды былого. Часть поколения 90-ых тогда не получила нужных знаний для социальной адаптации, чтобы понимать риск любого отклонения от нормальной законопослушной деятельности. На первый план выходят те проблемы, которые не решены были несколько десятилетий назад. Это и склонность к эпатажным, брутальным и иным действиям. Соответственно эти люди легче вербуются», - констатировал эксперт.

Николай Патрушев обратил внимание на проблемы с обеспечением безопасности стратегически важных объектов топливно-энергетического комплекса, особенно в Хакасии, Забайкальском крае, Новосибирской и Томской областях.

«Из-за нехватки денег в местных бюджетах более трети объектов в округе не соответствуют требованиям по антитеррористической защищенности», - отметил секретарь Совбеза. Речь идет также об объектах культуры и спорта.Из наиболее вопиющих нарушений Патрушев отметил установку на вокзалах несертифицированных камер наблюдения. А в границах железнодорожных станций нет контрольно-пропускных пунктов, на которых должен проводиться досмотр пассажиров, транспортных средств, грузов, багажа,

Также Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в связи с трагедией в Керчи потребовал усилить контроль за оборотом оружия и боеприпасов. По его мнению, ситуацию нужно кардинально менять. Но для этого необходимо провести тщательный анализ условий и обстоятельств, которые способствуют совершению подобных преступлений.