Эксперт: Увеличение НДС перечеркнет все достижения авиаотрасли

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев в эфире НСН рассказал о неизбежном росте цен на авиабилеты из-за повышения налога на рейсы через Москву.

Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) считает, что результатом возможного повышения НДС на внутренних рейсах через Москву с действующих 10 до 20% станет подорожание билетов и увеличение нагрузки на отрасль. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

В эфире НСН исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев объяснил, почему предложение Минфина разрушительным образом скажется на достижениях авиаотрасли.

«Реализация инициативы, которую сейчас озвучивает Минфин перечеркнет все накопленные достижения. Авиаотрасль настаивает на повсеместном обнулении, если речь идет об авиакомпаниях. Региональные аэропорты говорят о том, что нужно обнулить на рейсах, минующих Москву, Дальний Восток и другие нестоличные направления. При этом Минфин выступает на повышение НДС до, скажем так, не льготного уровня на московском рынке. С учетом того, что 75% полетов, так или иначе, связаны с Москвой, т.е. три из четырех пассажиров либо вылетают, либо прилетают в столицу, либо делают там пересадку, понятно, что повышение НДС на рейсы, выполняемые Москвой или из Москвы, неизбежно ударит по большинству пассажиров», — рассказал эксперт.

Олег Пантелеев напомнил, что снижение НДС на внутрироссийских линиях с 18% до 10%, состоявшееся ранее, привело к выпадению доходов из бюджета, но позволило простимулировать рост перевозок. В 2017 году тарифы на российских авиалиниях не росли, а уровень выручки и, соответственно, налогов отчасти повысился за счет рекордного объема пассажирских перевозок (более 105 млн человек). В авиаотрасли были созданы новые рабочие места. По словам эксперта, это говорит о положительном бюджетном эффекте в целом. При этом предлагаемая инициатива Минфина скажется на отрасли негативно.

«Рост цен на авиабилеты — неизбежность. НДС это все-таки косвенно налог и авиакомпании просто припишут соответствующую сумму к цене билета. Ни о какой коррекции тарифа, т.е. денег, которые пойдут непосредственно перевозчику, речь идти не может. Сегодня, благодаря усилиям нефтяников, благодаря усилиям операторов аэропортов рентабельность отрасли находится на очень не высоком уровне. Внутренних резервов компаний, чтобы принять НДС на себя — не существует. Говорить о том, что такой пересмотр подхода к НДС заставит авиакомпании развивать маршрутную сеть из регионов не совсем корректен. Мы понимаем, что, безусловно, позитивная динамика в перераспределении потоков между столицей и регионами будет, но авиаперевозчики идут, в первую очередь, за деньгами, за доходами населения. До тех пор, пока уровень доходов населения в регионах не вырос, радикально картинка не изменится. Изменения узла Москвы и регионов будут исчисляться в единицах процентных пунктов и серьезно ситуация не изменится», — объяснил Пантелеев.