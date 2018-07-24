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Общество

НДС. Во что нам выльются всего лишь два процента

24 Июля 2018 в 22:00
НДС. Во что нам выльются всего лишь два процента
Законопроект о повышении НДС с 18 до 20% приняла Госдума в третьем, окончательном, чтении.

Правительственная инициатива предполагает повышение ставки налога уже с 1 января 2019 года. Кабмин считает, что повышение НДС на 2% позволит дополнительно получить в бюджет 620 млрд рублей в год. Несмотря на то, что законопроект еще не одобрен Советом Федерации и не подписан президентом, вряд ли стоит сомневаться, что это произойдет: на фоне бурного обсуждения чувствительной темы повышения пенсионного возраста правительственные планы повысить НДС остались почти незамеченными широкой общественностью. А напрасно, поскольку эти «жалкие» два процента влекут за собой весьма серьезные последствия.

Даже Центробанк признает, что повышение НДС на два процента повлечет за собой, хоть и незначительный, но рост уровня инфляции. Правда, некоторые эксперты считают прогнозы ЦБ РФ чрезмерно оптимистичными. Так, экономист, член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский еще на стадии обсуждения правительственной инициативы предупреждал в эфире НСН, что двухпроцентное повышение НДС вызовет в разы больший рост цен.

«Объявленное повышение налога на добавленную стоимость на два процентных пункта по цепочке приведет к удорожанию товаров не на два процента, а минимум на 6 или 8 процентов. По факту, для большинства граждан страны цены вырастут минимум процентов на 10. А для каких-то категорий граждан – более чем на 15», — заключил экономист. 

Согласен с г-ном Жуковским и экономист Денис Ракша. Вместе с тем, в эфире НСН он выразил мнение, что столь существенный рост цен будет не повсеместно. Где-то возможен и обратный процесс.   

«В одном конце страны эти показатели могут вырасти на 15 процентов, а в другом – на те же 15 процентов упасть. Для разных граждан цены всегда повышаются на разные величины. Все зависит от того, где человек живет, к какой социально-экономической группе относится, в каких магазинах покупает продукты, какой у него бюджет», — полагает Ракша.

Рост НДС неизбежно повлечет за собой и повышение тарифов на услуги ЖКХ, - говорила в эфире НСН глава думского комитета по жилищному строительству Галина Хованская. А рентабельность криминальных операций с НДС вырастет на четверть, - предупреждал в эфире НСН директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин. А вы говорите – два процента…

                                                                                                                                     Всеволод Нерознак

 

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