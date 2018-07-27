Расчистив «завалы», депутаты ушли отдыхать

Госдума завершила самую длинную за почти 20 лет весеннюю сессию нижней палаты.

Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, подводя итоги сессии, напомнил, что были увеличены продолжительность и количество пленарных заседаний и продлена работа до конца июля. «Удалось не только принять важные решения по текущей повестке, но и рассмотреть те законопроекты, которые лежали в Госдуме, начиная с 1994 года», - сказал Володин. И подвел, как он сам выразился, «итоги разбора "законодательных завалов": из 2020 законопроектов рассмотрено 1 965».

Комментируя в интервью НСН итоги работы Госдумы в минувшую сессию, первый зампредседателя комитета по культуре, депутат от КПРФ Владимир Бортко назвал одно обстоятельство, которое его весьма беспокоит: «средства массовой информации говорят «Дума приняла» или «Дума не приняла». Это «Единая Россия» приняла или нет! Наша фракция, как правило, бывает в оппозиции. В том числе и в (вопросе о) законе о повышении возраста выхода на пенсию», - указал Владимир Бортко.

Иной взгляд на работу Госдумы этого созыва высказала в эфире НСН глава комитета по жилищной политике и ЖКХ, депутат от «Справедливой России» Галина Хованская. По ее словам, спикеру палаты Вячеславу Володину удалось настроить депутатский корпус на конструктивную работу.

«Он настраивает на то, что не надо смотреть, из какой ты фракции, а надо смотреть, что ты предлагаешь, насколько это профессионально и качественно. Он, конечно, трудоголик, и всех заставил крутиться. У нас самая эффективная сессия была. Она самая тяжелая, но и очень эффективная», — заключила глава комитета.

Результаты сессии в целом, скорее, следует считать отрицательными, - заявил НСН первый зампред комитета по бюджету и налогам Сергей Катасонов. По словам представителя ЛДПР, «много было принято законов, которые ухудшили положение граждан и бизнеса. Я говорю о пенсионной реформе и об увеличении фискальной нагрузки, НДС». Но есть и плюсы, - добавил депутат: «Например, мы простили задолженность за последние три года физическим лицам, предпринимателям, преимущественно налоговую. Приняли закон о гарантированных вкладах для малого бизнеса. Приняли закон о снижении налога на имущество за счет ограничения кадастровой стоимости… Есть небольшие плюсы, но, если говорить суммарно, то результат, конечно, отрицательный», — сказал депутат.

Так, может быть, уместен будет старый ленинский принцип «лучше меньше да лучше»?

Всеволод Нерознак