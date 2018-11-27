Вторник
27 ноября
USD 66.51
EUR 75.57
Общество

Эксперт: Российская молодежь предпочитает пиво презервативам

27 Ноября 2018 в 21:00
Эксперт: Российская молодежь предпочитает пиво презервативам
Руководитель научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом рассказал НСН о высокой цене презервативов в России.

С середины декабря во Франции можно будет бесплатно получить презервативы. В министерстве здравоохранения страны рассказали, что для реализации этой программы власти договорились с известным производителем контрацепции. Все расходы по закупке продукции берет на себя государство.

Руководитель научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский в эфире НСН обратил внимание на дороговизну изделий для предохранения.

Сексолог: Предохраняемся, потому что никому не доверяем
«Безусловно, презерватив – это пока еще самое эффективное средство профилактики. Главное, чтобы люди его использовали. Одно из условий использования – это его доступность. У нас не такие уж дешевые, скажем. Порядка 100 рублей стоят. Для учащихся какого-нибудь трудового колледжа это, пожалуй, высокая цена. Может, они предпочтут пиво купить на эти деньги. Конечно, такие программы целесообразны», - сообщил он.

Ранее заслуженный учитель РФ, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург в эфире НСН предложил начинать половое воспитание с 5-6 лет. Он отметил, что просвещение детей по вопросу полового воспитания уже идёт при помощи интернета.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.