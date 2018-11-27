Эксперт: Российская молодежь предпочитает пиво презервативам

Руководитель научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом рассказал НСН о высокой цене презервативов в России.

С середины декабря во Франции можно будет бесплатно получить презервативы. В министерстве здравоохранения страны рассказали, что для реализации этой программы власти договорились с известным производителем контрацепции. Все расходы по закупке продукции берет на себя государство.

Руководитель научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский в эфире НСН обратил внимание на дороговизну изделий для предохранения.

«Безусловно, презерватив – это пока еще самое эффективное средство профилактики. Главное, чтобы люди его использовали. Одно из условий использования – это его доступность. У нас не такие уж дешевые, скажем. Порядка 100 рублей стоят. Для учащихся какого-нибудь трудового колледжа это, пожалуй, высокая цена. Может, они предпочтут пиво купить на эти деньги. Конечно, такие программы целесообразны», - сообщил он.

Ранее заслуженный учитель РФ, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург в эфире НСН предложил начинать половое воспитание с 5-6 лет. Он отметил, что просвещение детей по вопросу полового воспитания уже идёт при помощи интернета.