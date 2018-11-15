Чем раньше, тем лучше! Заслуженный учитель об уроках полового воспитания в школах

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Доктор педагогических наук в эфире НСН удивился числу россиян, выступающих за сексуальное образование в школах.

Большая часть россиян поддержала введение нового школьного предмета – уроков полового воспитания. Такую позицию поддержали 60% респондентов. Причём только 12% участников опроса высказались резко против. Ещё 15% отметили, что они «скорее, не поддерживают». Стоит отметить, что 63% респондентов посчитали, что такой урок должен идти в средних классах, а 24% убеждены, что это тема для старших классов, сообщает ВЦИОМ.

Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург в эфире НСН удивился результатам опроса. По его словам, половое воспитание нужно начинать с 5-6 лет.

«Чем раньше [вводить такие занятия], тем лучше, пока не заработали гормоны, чтобы потом это не вызывало какого-то нездорового ажиотажного интереса. Уже с пяти- шести лет детям в нормальных странах об этом рассказывают. У нас этому есть сопротивление. Я сам удивился, что, оказывается, 60% выступают "за". Я не ожидал, что у нас народ умнеет», - считает эксперт.

По словам Евгения Ямбурга, отдельный школьный предмет для полового воспитания не нужен.

«То, что эти вещи нужно доносить до детей, это не вызывало сомнений ни у кого. В начале 90-ых годов был переведён голландский учебник, который вызвал взрыв ненависти общественности. Он назывался “Твой друг – презерватив”. Когда всё это перевели, сказали, что это развращает. Я не думаю, что нужен отдельный предмет. Нельзя бесконечно расширять количество предметов. Самое главное – это культура учителя и умение разговаривать на эти деликатные темы. В этой ситуации вопрос не во введении какого-то одного предмета и не в снятии табу, потому что половое воспитание – это не только гигиена или технология, но и воспитание, чтобы дети, особенно подростки, понимали, что любовь не сводится к сексу и постели», - уверен член-корреспондент Российской академии образования.

В то же время Евгений Ямбург отметил, что просвещение детей по вопросу полового воспитания уже идёт при помощи интернета.

Напомним, в ноябре 2017 года глава отдела Внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Иларион выступил за уроки полового воспитания в школе в том случае, если знания будут преподноситься целомудренно и не будут развращать детей. Он также подчеркнул, что родители должны знать, чему детей учат во время таких уроков.