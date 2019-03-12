Эксперт: Число курильщиков в России никогда не упадёт до 5%

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Главред ИА «Русский табак» рассказал НСН, почему антитабачная концепция с завидным постоянством возникает в информационном поле, и какое отношение к этому имеют США и бюрократия.

Антитабачная концепция, рассчитанная на 2019-2030 года, внесена на рассмотрение в правительство. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай, пишет ТАСС.

Среди предложенных пунктов концепции выделяется задача снизить в течение 30 лет потребление табачной продукции россиянами до 5%, а далее более амбициозная цель — рассмотреть возможность полного выведения табака из легального оборота.

Столь высокие цели остаются недостижимыми даже для тех стран, которые начали борьбу с курением 35 лет назад, обратил внимание в эфире НСН главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королёв.

«Примеры активной антитабачной борьбы — Австралия и Канада, которые начали это делать в 80-х годах. У нас ещё в конце 90-х был доминирующим рынок сигарет без фильтра. Мы очень сильно отставали. Прошло 35 лет, и та и другая страны упёрлись в то, что снизить курение ниже 12-14% взрослого населения не получается. При самых зверских мерах и ценах на продукцию растёт контрабанда, но порог не снижается. Поэтому вероятность даже за 30 лет снизить до 5% представляется невозможной», — заявил Королёв.

Примечательно, что все экономические меры борьбы с курением пока в нашей стране привели лишь к росту нелегального сектора рынка. Спрогнозировать, что будет через 30 лет, по мнению эксперта, не представляется возможным.

Если же уйти в сторону от самих пунктов антитабачной концепции, остаётся другой, не менее любопытный момент: Минздрав с завидным постоянством вносит предложения по регулированию ситуации, начиная с 2010 года. При этом по данным ВОЗ на 2017 год в России по-прежнему число курильщиков составляет 40% населения. Объяснить настойчивость ведомства в борьбе с курением можно несколькими версиями, поделился Максим Королёв. Начиная с конспирологических и заканчивая более приземлёнными и понятными.

«Есть версия из разряда теории заговоров, что весь этот свирепый закон ФЗ-15 («Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», — прим. НСН), и это правда, готовился рабочей группой, которая функционировала на деньги Bloomberg. И её задачей была не столько борьба с курением, сколько разрушение нескольких отраслей экономики изнутри. Самая добросовестная с точки зрения налогов отрасль, табачная, успешно была разрушена — на 40% снижено производство, хотя такое падение у нас было всего два раза за весь прошлый век — в 1917-м году и в 1942-м. Такой же ущерб нам нанёс ФЗ-15. Опять же, по торговле: по разным оценкам от 30 до 120 предприятий малого бизнеса были закрыты только по причине запрета табака в киосках, который никак не был обоснован. Таких маленьких искусственных мер регулирования в этом законе очень много. Такая теория заговора, что это американцы против нас. Смешная, но в некоторых нюансах, очень правдоподобно звучащая», — заметил эксперт.

Сам Максим Королёв склоняется к более реалистичной и простой теории — «документа, живущего собственной жизнью». Бюрократическая машина, запущенная против курильщиков в 2010 году, уже не может остановиться.

«Есть другая версия — изображение бурной деятельности и пиар. Есть и третий вариант, что есть искренняя убеждённость идеологов борьбы, что нельзя ослабевать хватку, надо придумывать новые меры, хотя у нас и так, если рассматривать в комплексе, самое жёсткое законодательство. Этим занимаются не министры, а идейные консультанты, убеждённые, что курение — это зло. Но скорее всего, самая простая теория — бюрократическая. Первая утверждённая премьер-министром концепция появилась в 2010 году, дальше они сделали шаг, у них не получилось, но документ уже живёт своей жизнью. Он должен быть принят. Его нельзя просто бросить, поэтому и продолжается всё. Мне кажется, это самая реалистичная версия — закон бюрократического жанра, документ, живущий своей жизнью», — резюмировал Королёв.

Напомним, с 1 марта 2019 года в России вступил в силу закон об обязательной цифровой маркировке табачных изделий. Отмечается, что мера призвана повысить прозрачность рынка и сократить долю контрафактной продукции. Тогда в эфире НСН эксперты оценили последствия меры регулирования рынка для обычных потребителей табачной продукции.