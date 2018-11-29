Эксперт: Чем дальше консервы произведены от моря, тем они хуже

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Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев рассказал НСН, какие консервы выбрать, чтобы не отравиться.

Эксперты «Росконтроля» проверили пресервы из сельди пяти торговых марок. При этом в большинстве представленных образцов были найдены различные нарушения. Это и бактерии кишечной палочки, превышение максимально допустимого показателя числа мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов.

В некоторых пресервах и консервах не соответствовала информация о реальном содержании жира. В одном случае – цифра была занижена, в другом – завышена. Где-то ложной оказались сведения о количестве белка.

в эфирепризнался, что выводы «Росконтроля» для него не стали сюрпризом, и посоветовал, какие консервы все же стоит покупать.

«Наши исследования тоже подтверждают огромные проблемы и нарушения при консервировании и пресервировании рыбной продукции, особенно в той, что производится во внутренних регионах России. Радикально она отличается от той, которая произведена на судах, непосредственно в море. Но все просто: у нас такая огромная страна, что пока рыба доедет из Приморья в Москву, Тулу или Рязань, непонятно, сколько раз она размораживается – замораживается. И мы не можем уже определить, что это за рыба, где она выловлена. А это принципиальные вопросы. А система электронной сертификации «Меркурий» пока не работает», - пояснил чиновник.Напомним, что по закону к системе «Меркурий» с 1 июля 2018 года обязаны были подключиться все организации, которые имеют дело с продукцией, подконтрольной Госветнадзору. К ним относятся те, кто сейчас оформляет бумажные ветеринарные сопроводительные документы: фермы, мясокомбинаты, птицефабрики, производители морепродуктов, их поставщики, дистрибьюторы. Однако, на практике работа системы пока не отлажена.

«Рекомендация для потребителей в этом случае – внимательно читать этикетку и выбирать те консервы и пресервы, которые были произведены в приморских регионах, а еще лучшем на судах рыбопромысловых компаний. Избегать тех консервов, что произведены внутри страны. Это простое логическое решение», - посоветовал руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.