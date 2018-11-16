Корзина с проблемами. Что изменится в обязательном наборе продуктов в 2021 году

Вице-премьер РФ отметила, что количество жиров в новом минимальном наборе продуктов будут снижено.

Состав потребительской корзины в России пересмотрят. Это планируется сделать в 2021 году. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, которая курирует в правительстве здравоохранение, образование и социальную политику. По её словам, ценность минимального набора будет повышаться за счёт «увеличения объёмов мяса, рыбы, яиц, молока, фруктов и овощей». В то же время планируется снизить маргарин, хлебопродукты, картофель и другие жиры, сообщает «Российская газета».

Стоит отметить, что пересмотр потребительской корзины ожидается во всех регионах России. Для этих целей уже создали рабочую группу. Ранее о грядущем пересмотре потребительской корзины сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Скандал из-за потребительской корзины разгорелся в Саратовской области. Министр труда и занятости региона Наталья Соколова заявила, что 3,5 тысяч рублей «вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей». Более того, она собиралась лично составить сбалансированное меню, в которое войдут кефир и «макарошки». После этих слов она покинула свой пост. Однако председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ заверил НСН, что на 3,5 тысячи рублей в день можно полноценно питаться.

«По рекомендациям Минздрава (есть некие коридоры по каждой из группы продуктов) нормальный рацион как раз обходится в 3500-3600 рублей. Я занимался последний раз подобными подсчетами около года назад, но цены не сильно выросли с тех пор. И, как правило, россияне потребляют меньше, чем прописано в нормах. Так что уложиться в эту сумму можно», - отметил собеседник НСН.

Также в ответ на заявление Соколовойсел на «министерскую диету», чтобы на личном опыте проверить, можно ли прожить на 3,5 тысячи рублей. После трёх недель эксперимента он заявил о необходимости расширения потребительской корзины.

«Потребительская корзина должна быть не менее 10 тысяч рублей, прожиточный минимум — не менее 20 тысяч рублей», - заявил Бондаренко на пресс-конференции в НСН.

Напомним, согласно российскому законодательству, потребительская корзина должна меняться раз в пять лет. Кандидат медицинских наук в области диетологии Маргарита Королёва ранее в эфире НСН призвала менять её состав раз в год.

«Раз в 5 лет менять состав продуктовой корзины – это слишком большая дистанция. Почему бы ее не менять раз в год? Жизнь сейчас очень динамично меняется. Из нынешней продуктовой корзины я бы уменьшила количество углеводов. Овощей увеличила бы в два раза. Хлебобулочные изделия нужно сократились в больше чем в 2 раза. Такое питание (по потребительской корзине – примечание НСН) приведет к проблемам, болезням и нарушению не только репродуктивной функции, но и нарушению метаболических процессов», - предупредила Королёва.

В свою очередь, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров в эфире НСН сообщил, что потребительская корзина, которая сейчас утверждена в РФ, может привести к тому, что детей у населения не будет.

«Если бы все питались потребительской корзиной, то все были бы стройные, здоровые, но детей бы не было. Единственный способ бороться с этой ситуацией - увеличивать размер оплаты труда, так как идет прямая корреляция между МРОТ и размером прожиточного минимума и потребительской корзиной», - подчеркнул Петров.

Напомним, Росстат ранее сообщал, что численность граждан РФ, доходы которых ниже прожиточного минимума, в первом полугодии составила около 20 миллионов человек. С мая 2018 года в России сравняли МРОТ и прожиточный минимум. На данный момент он составляет 11 163 рубля.