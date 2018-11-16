Корзина с проблемами. Что изменится в обязательном наборе продуктов в 2021 году

Вице-премьер РФ отметила, что количество жиров в новом минимальном наборе продуктов будут снижено.
Состав потребительской корзины в России пересмотрят. Это планируется сделать в 2021 году. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, которая курирует в правительстве здравоохранение, образование и социальную политику. По её словам, ценность минимального набора будет повышаться за счёт «увеличения объёмов мяса, рыбы, яиц, молока, фруктов и овощей». В то же время планируется снизить маргарин, хлебопродукты, картофель и другие жиры, сообщает «Российская газета».
Стоит отметить, что пересмотр потребительской корзины ожидается во всех регионах России. Для этих целей уже создали рабочую группу. Ранее о грядущем пересмотре потребительской корзины сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Скандал из-за потребительской корзины разгорелся в Саратовской области. Министр труда и занятости региона Наталья Соколова заявила, что 3,5 тысяч рублей «вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей». Более того, она собиралась лично составить сбалансированное меню, в которое войдут кефир и «макарошки». После этих слов она покинула свой пост. Однако председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ заверил НСН, что на 3,5 тысячи рублей в день можно полноценно питаться.
«По рекомендациям Минздрава (есть некие коридоры по каждой из группы продуктов) нормальный рацион как раз обходится в 3500-3600 рублей. Я занимался последний раз подобными подсчетами около года назад, но цены не сильно выросли с тех пор. И, как правило, россияне потребляют меньше, чем прописано в нормах. Так что уложиться в эту сумму можно», - отметил собеседник НСН.
Также в ответ на заявление Соколовой депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко сел на «министерскую диету», чтобы на личном опыте проверить, можно ли прожить на 3,5 тысячи рублей. После трёх недель эксперимента он заявил о необходимости расширения потребительской корзины.
«Потребительская корзина должна быть не менее 10 тысяч рублей, прожиточный минимум — не менее 20 тысяч рублей», - заявил Бондаренко на пресс-конференции в НСН.
Напомним, согласно российскому законодательству, потребительская корзина должна меняться раз в пять лет. Кандидат медицинских наук в области диетологии Маргарита Королёва ранее в эфире НСН призвала менять её состав раз в год.
«Раз в 5 лет менять состав продуктовой корзины – это слишком большая дистанция. Почему бы ее не менять раз в год? Жизнь сейчас очень динамично меняется. Из нынешней продуктовой корзины я бы уменьшила количество углеводов. Овощей увеличила бы в два раза. Хлебобулочные изделия нужно сократились в больше чем в 2 раза. Такое питание (по потребительской корзине – примечание НСН) приведет к проблемам, болезням и нарушению не только репродуктивной функции, но и нарушению метаболических процессов», - предупредила Королёва.
В свою очередь, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров в эфире НСН сообщил, что потребительская корзина, которая сейчас утверждена в РФ, может привести к тому, что детей у населения не будет.
«Если бы все питались потребительской корзиной, то все были бы стройные, здоровые, но детей бы не было. Единственный способ бороться с этой ситуацией - увеличивать размер оплаты труда, так как идет прямая корреляция между МРОТ и размером прожиточного минимума и потребительской корзиной», - подчеркнул Петров.
Напомним, Росстат ранее сообщал, что численность граждан РФ, доходы которых ниже прожиточного минимума, в первом полугодии составила около 20 миллионов человек. С мая 2018 года в России сравняли МРОТ и прожиточный минимум. На данный момент он составляет 11 163 рубля.