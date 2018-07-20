Экс-инспектор ООН опроверг уникальность экспресс-теста МГУ на химоружие

Разработчик всех технологий уничтожения химоружия в РФ Антон Уткин рассказал НСН, почему в разработке МГУ для определения отравляющих веществ нет ничего нового.

В МГУ запатентовали экспресс-тест на отравляющие вещества, сообщают «РИА Новости». Сотрудники химического факультета совместно с научным центром Минобороны РФ разработали быстрый способ определения соединений, который остаются после применения фосфорсодержащих ядов. Методику надеются использовать при расследовании применения химоружия, пишут argumenti.ru.

Разработчики отметили, что в их методе можно избежать стадии дериватизации, что позволит сократить время проведения анализа. В эфире НСН разработчик всех технологий уничтожения химоружия в РФ, бывший инспектор ООН по вопросам химоружия в Ираке Антон Уткин заявил, что ничего нового в разработке МГУ не увидел (слушайте аудио).