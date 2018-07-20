Экс-инспектор ООН опроверг уникальность экспресс-теста МГУ на химоружие

В МГУ запатентовали экспресс-тест на отравляющие вещества, сообщают «РИА Новости». Сотрудники химического факультета совместно с научным центром Минобороны РФ разработали быстрый способ определения соединений, который остаются после применения фосфорсодержащих ядов. Методику надеются использовать при расследовании применения химоружия, пишут argumenti.ru.
Разработчики отметили, что в их методе можно избежать стадии дериватизации, что позволит сократить время проведения анализа. В эфире НСН разработчик всех технологий уничтожения химоружия в РФ, бывший инспектор ООН по вопросам химоружия в Ираке Антон Уткин заявил, что ничего нового в разработке МГУ не увидел (слушайте аудио).
Ранее в эфире НСН Антон Уткин раскритиковал версию об использовании парфюмерного флакона для хранения нервнопаралитического вещества «Новичок», от отравления которым, по версии британского следствия, умерла гражданка Великобритании и пострадали еще несколько людей, включая перебежчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.
Напомним, инцидент с якобы отравлением Скрипалей произошел в английском городе Солсбери 4 марта. Пара была госпитализирована с симптомами отравления. Британская полиция заявила, что был использован яд «Новичок», который когда-то производился в России. На основании этого, Россию обвинили в применении химоружия на британской земле, что повлекло за собой высылку дипломатов и значительное охлаждение отношений между Россией и Европой.