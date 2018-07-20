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Общество

Экс-инспектор ООН опроверг уникальность экспресс-теста МГУ на химоружие

20 Июля 2018 в 10:33
Экс-инспектор ООН опроверг уникальность экспресс-теста МГУ на химоружие
Разработчик всех технологий уничтожения химоружия в РФ Антон Уткин рассказал НСН, почему в разработке МГУ для определения отравляющих веществ нет ничего нового.

В МГУ запатентовали экспресс-тест на отравляющие вещества, сообщают «РИА Новости». Сотрудники химического факультета совместно с научным центром Минобороны РФ разработали быстрый способ определения соединений, который остаются после применения фосфорсодержащих ядов. Методику надеются использовать при расследовании применения химоружия, пишут argumenti.ru.

Разработчики отметили, что в их методе можно избежать стадии дериватизации, что позволит сократить время проведения анализа. В эфире НСН разработчик всех технологий уничтожения химоружия в РФ, бывший инспектор ООН по вопросам химоружия в Ираке Антон Уткин заявил, что ничего нового в разработке МГУ не увидел (слушайте аудио).

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«На самом деле, существует целый ряд оборудования, которое используется при химической защите. В частности, традиционные и американские приборы, и те, которые используются организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). Это портативные приборы специального характера, которые определяют отравляющее вещество в воздухе без всякой дериватизации. Особенность этих приборов заключается в том, что они не могут с очень высокой точностью определить концентрацию. В случаях, когда там есть большое количество веществ, приборы могут демонстрировать не очень высокую точность. Экспресс-методики известны, ничего здесь особенного нет. Есть целый набор разных методов, которые используются для экспресс-определения отравляющих веществ. Более того, при использовании жидкостной хроматографии, дериватизация вообще не требуется. Поэтому уникальности отсутствия дериватизации при определении отравляющих веществ я, честно говоря, ничего не вижу», — рассказал экс-инспектор ООН.

Ранее в эфире НСН Антон Уткин раскритиковал версию об использовании парфюмерного флакона для хранения нервнопаралитического вещества «Новичок», от отравления которым, по версии британского следствия, умерла гражданка Великобритании и пострадали еще несколько людей, включая перебежчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Напомним, инцидент с якобы отравлением Скрипалей произошел в английском городе Солсбери 4 марта. Пара была госпитализирована с симптомами отравления. Британская полиция заявила, что был использован яд «Новичок», который когда-то производился в России. На основании этого, Россию обвинили в применении химоружия на британской земле, что повлекло за собой высылку дипломатов и значительное охлаждение отношений между Россией и Европой.
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