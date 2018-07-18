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Ветеран разведки опроверг версию Лондона об отравившей Скрипалей группе

18 Июля 2018 в 10:37
Ветеран разведки опроверг версию Лондона об отравившей Скрипалей группе
В эфире НСН Михаил Любимов назвал абсурдной версию, озвученную британскими СМИ, о причастности к инцидентам в Солсбери военной разведки РФ.

Британские СМИ сообщили о причастности группы из шести человек во главе с сотрудницей российской разведки к отравлению в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также Чарльза Роули и Дон Стерджес в Эймсбери. Как пишет Daily Mail, вывод о том, что группу возглавляла женщина, был сделан на основании показаций Мэттью Роули – брат пострадавшего британца. Родственник сообщил, что незадолго до госпитализации Чарльз и его спутница нашли в парке в Эймсбери флакон из-под духов.

В эфире НСН полковник КГБ в отставке Михаил Любимов назвал абсурдной версию, озвученную британскими СМИ, и призвал англичан тщательно расследовать инциденты с отравлением, а не «сваливать все на Россию» (слушайте аудио).

«Все это экзотически выглядит, но, кстати, совпадает с моей теорией, что Россия к этому не имеет никакого отношения. Я считаю, что все это совершила группа, которая имеет связи в России, возможно, даже вокруг Путина. Некая антипутинская группа, противороссийская, которая связана с олигархами, не знаю, в какой степени. Это их рук дело с [Александром] Литвиненко бывший офицер ФСБ, которого убили в Лондоне (бывший сотрудник КГБ, убитый в Лондоне – прим. НСН). Сейчас - это повторение “дела Литвиненко”. Тут могут быть разные вариации. Это англичане должны разбираться. Они все на нас сваливают, но это все совершенно нереально. Даже в худшие дни террора, когда по распоряжению Сталина ездили по Европе и ликвидировали предателей, так называемых, хотя там были в основном оппозиционеры, противники Сталина, сторонники Троцкого. Так вот, даже в те времена такого не было. Чтобы группа, шесть человек…Это абсурд просто! А вот преступники – это могут быть и 100 человек, я не знаю. Англичане должны в этом разбираться», - отметил экс-разведчик.

Экс-инспектор ООН назвал нелепой версию о духах с «Новичком»
Отметим, что по версии полиции Великобритании 4 марта этого года экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», а после выбросили контейнер с ядом. Его впоследствии и нашла пара из Эймсбери - Чарльз Роули и Дон Стерджес, отмечает «Свободная пресса». Известно, что женщина скончалась в больнице.
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