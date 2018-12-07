Экс-генпрокурор призвал СК пристальнее проверить историю с деликатесами Цеповяза

Валентин Степанков в эфире НСН посетовал, что скандал вокруг «цапка-крабоеда» больше интересует СМИ, а не правоохранительные органы.

Руководитель управления Федеральной службы исполнения наказаний по Амурской области понёс строгую дисциплинарную ответственность в связи с ситуацией по условиям содержания в колонии участника «банды Цапка» Вячеслава Цеповяза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСИН. Там уточнили, что к строгой дисциплинарной ответственности привлечены также ещё несколько сотрудников ведомства. Сообщается также о продолжении проверки в отношении руководства исправительной колонии номер 3 в Амурской области, где Цеповяз отбывает наказание по суду. В отношении руководства и работников ИК №3 расследуется уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

Первый генеральный прокурор Российской Федерации Валентин Степанков в эфире НСН возмутился расплывчатыми наказаниями за нарушения дисциплины в колонии.

«Вообще складывается ощущение, что история с Цеповязом больше обсуждается в СМИ, чем в тех органах, которые призваны заниматься соблюдением режима, а так же исполнением закона в местах лишения свободы, я имею в виду органы прокуратуры, где есть специализированные прокуратуры по надзору за колониями», — возмутился экс-генпрокурор.

По его словам, точно сказать, какое взыскание было применено к участникам дела сложно, так как в комментариях к появившимся в СМИ фото и видео материалам говорилось, что они сделаны два или три года назад.

«Соответственно есть перечень наказаний, вплоть до отстранения от должности за определенные нарушения. Однако сроки по привлечению к дисциплинарной ответственности уже прошли. Поэтому, скорее всего, интереснее были бы заключения и выводы Следственного комитета, сделанные по этим фактам, потому что кроме дисциплинарных мер наказания могут наличествовать признаки должностных нарушений со стороны руководителей и офицеров колонии», — предположил Степанков.

Экс-генпрокурор заявил, что эта ситуация обязательно должна иметь продолжение, иначе не будет никакого результата.

«Мне бы хотелось продолжения этого дела, потому что если на этом сейчас будет поставлена точка, то и дальше те, кто могут за деньги и другие вознаграждения, обходить требования соблюдения режима отбывания наказания, будут этим заниматься. Все это будет спускаться на тормоза, не смотря на предания гласности этим фактам», — заключил собеседник НСН.

Напомним, ранее в интернете были обнародованы фотографии и видеозаписи, на которых осужденный член банды Цапка поедал разнообразные деликатесы в комфортной обстановке с диваном и телевизором.