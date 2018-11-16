СПЧ: «Курорт» в колонии для Цеповяза – заслуга общественных наблюдателей

Фото: станицакущевская.рф

В эфире НСН член президентского Совета по правам человека Александр Брод рассказал о причинах ухода председателя ОНК Амурской области Натальи Охотниковой.

Председатель общественной наблюдательной комиссии Амурской области Наталья Охотникова сложит полномочия после публикаций в соцсети, где она назвала члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза «потомственным фермером, от действий которого не пострадал ни один человек». Ее примеру последуют и остальные члены региональной ОНК. Ранее в интернете также появились фотографии Цеповяза, на которых он, предположительно находясь в исправительной колонии строгого режима № 3 в Амурской области, ест крабов и жарит шашлыки.



В эфире НСН член президентского Совета по правам человека Александр Брод считает, что к подбору членов ОНК в регионах нужно подходить более ответственно, чтобы исключить случаи создания «санаторно-курортных условий для осужденных».

«Общественники обвиняли ОНК региона в том, что они недостаточно хорошо работают, плохо организован с контроль за учреждениями ФСИН. Судя по фотографиям, в том, что такие санаторно-курортное условия созданы для некоторых обеспеченных осужденных - это вина ОНК. Кто оказывал на нее [Наталью Охотникову] давление – в этом придется разбираться. Но то, что в этом регионе, как и в других, члены ОНК работают чисто формально, имитационно, это факт. Я считаю, что систему ОНК нужно усиливать правозащитниками юристами, журналистами - людьми, которые будут контролировать, а не создавать псевдо благоприятный фон для руководителей учреждений ФСИН. Такая деятельность подрывает доверие к этой структуре и не способствует наведению порядка», - убежден Александр Брод.

Сегодня голосование по выбору членов ОНК, по мнению правозащитника, «происходит вслепую». «Полномочия по утверждению составов [ОНК] переданы в Общественную палату России. При всем уважении к ОП РФ, они не могут знать каждого из предлагаемых членов ОНК, и голосование, утверждение, на мой взгляд, происходит вслепую. Поэтому члены СПЧ говорили о том, чтобы в утверждении членов ОНК участвовали и региональные общественные палаты, уполномоченные по правам человека. Это достаточно ответственная сфера – контроль за системой ФСИН. Очень много скрытых проблем, копившихся годами. Имели место случаи, когда члены ОНК участвовали сами в неблаговидных схемах, были случаи пресечения подобной деятельности, привлечения к ответственности», - рассказал член СПЧ.

Отметим, что после публикации снимков Цеповяза с деликатесами ФСИН России заявила, что это фотографии трехлетней давности. Генпрокуратура, в свою очередь, начала проверку. В отношении сотрудников исправительного учреждения возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной также сообщил, что Цеповяз каждый месяц получал деликатесные продукты на сумму до 60 тысяч рублей.

Напомним, пять лет назад Цеповяза приговорили по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы, позднее срок наказания сократили на два месяца, передает ТАСС. Банда Сергея Цапка, на счету которой 19 убийств, по данным СКР, орудовала в станице Кущевской в 1998-2010 годах.