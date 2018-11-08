СПЧ: Цеповяз с икрой раздражает других зэков

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Член президентского Совета по правам человека Александр Брод в эфире НСН призвал ФСИН навести порядок внутри ведомства.

История с фотографией, на которой члена банды Цапков Вячеслав Цеповяз, обедает красной икрой, крабами и шашлыками, получила продолжение. Региональная прокуратура организовала проверку пенитенциарного учреждения, где содержится Цеповяз, приговоренный к 20 годам заключения по делу о массовом убийстве в станице Кущевская.

Руководство колонии в Амурской области лишило всех объявленных благодарностей заключенного. Замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева в интервью РИА Новости заявила, что эти провокационные фотографии были сделана 3 года назад, но они в любом случае значительно сократят шансы Цеповяза на условно-досрочное освобождение.

в эфиреотметил, что подобные фотографии не только оскорбляют пострадавшую сторону, но и других заключенных.

«К нам, конечно, чаще жалуются на плохие условия содержания. А когда человек отбывает срок в условиях, близких к санаторным, это вызывает серьезное раздражение и других осужденных, и их родственников. Ведь зачастую многим не оказывается должная медицинская помощь, к ним применяются пытки. Это еще лишний повод посмотреть на нашу систему ФСИН, на условия содержания, на соблюдение необходимых международных стандартов», - высказал свою позицию Брод.

При этом правозащитник вспомнил эпизод, когда один из заключенных смогу даже отправится на море, на заграничный курорт, каким-то неизъяснимым образом пересек границу.

«Это история из той же оперы. Кто создает такие условия, где контроль со стороны ведомства, контролирующих условий, общественности. Значит, кто-то создал такую ситуацию. Она требует вмешательства высших чинов ФСИН, Генпрокуратуры, нужна серьезная проверка», - резюмировалЦеповяза сегодня отправили в штрафной изолятор, а Генпрокуратура потребовала возбудить против сотрудников колонии уголовное дело о превышении должностных полномочий. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что нужно «дать жесткую правовую оценку» работе пенитенциарного учреждения.

Меж тем адвокат Вячеслава Цеповяза Эльбрус Муртазов сообщил, что готовит иск о клевете после публикации фото.