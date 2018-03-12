Экономист рассказал о «туманных» перспективах зарплат бюджетников после выборов

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Руслан Гринберг рассказал НСН, почему повышение зарплат накануне выборов не гарантирует дальнейшего стабильного заработка работникам бюджетной сферы.

Резкий рост зарплат произошёл в последние три месяца в ряде бюджетных учреждений. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в нескольких больницах, вузах и научном институте. Так, в МГУ рассказали о почти пятикратном месячном окладе, полученном сотрудниками в конце февраля. Аналогичная ситуация наблюдалась в Институте научной информации по общественным наукам (ИНИОН), где, по словам источника, не скрывали связи между доплатами и выполнением майских указов президента. Как напоминает Ura.ru, в январе правительство одобрило выделение 14,5 миллиона рублей на повышение зарплат сотрудникам бюджетной сферы в соответствии с указами Путина.

Директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг в эфире НСН заявил, что помимо связи с майскими указами в таком повышении заработка бюджетников неизбежно прослеживается предвыборная линия.

«Я должен сказать, что, когда повышают нетвёрдую часть дохода, то всегда остаётся возможность её снизить или отменить. Сейчас пока речь идёт о надбавках, а не об окладах. И это наводит на размышления. Конечно, с одной стороны, хорошо, что дают, а не отбирают, а с другой стороны, нельзя избавиться от впечатления, что это предвыборная акция, чтобы правильно проголосовали», — заметил Гринберг.

Также он подчеркнул, что рост премий накануне выборов ещё не является гарантией дальнейшего процветания.

«Бюджетники неглупые люди, и об этом догадываются. Но что они могут сделать? Могут догадываться, могут радоваться, хорошо ведь, когда дают, а не отбирают. Другое дело, как дальше пойдёт, а это уже как в тумане. Вы же когда получаете премию, не можете отказаться, но просто надо иметь в виду, что это не может быть гарантировано на последующие месяцы», — напомнил экономист.

Добавим, что одной из причин роста доходов работников бюджетной сферы также назвали оптимизацию. По словам председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, именно сокращение штата бюджетников позволило повысить зарплаты оставшимся сотрудникам накануне выборов главы государства.