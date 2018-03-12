В Совфеде объяснили рост зарплат бюджетников перед выборами

Глава комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский рассказал НСН, что вызвало резкий рост зарплат в бюджетных сферах.

В СМИ появились сообщения о резком росте заработной платы в бюджетных сферах с декабря 2017 года. Сотрудники ряда больниц, высших учебных заведений и научных институтов получили зарплату выше обычной. По данным РБК, прежде всего повышение ежемесячного размера оплаты труда коснулось тех бюджетных сфер, которые попадают под действие майских указов президента России Владимира Путина.

В эфире НСН глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский объяснил резкое повышение зарплат бюджетников комбинацией факторов (слушайте аудио):

«Во-первых, сработало законодательство по минимальным размерам оплаты труда. Во-вторых, индексация заработной платы работникам бюджетной сферы. Также, в связи с поднятием МРОТ, несколько сжимается разница между средним оплачиваемым персоналом и младшим обслуживающим персоналом, поэтому вполне допускаю, что для того, чтобы сохранить пропорцию, сжатие было компенсировано дополнительными выплатами и повышением зарплаты именно этой категории», - разъяснил сенатор.

Напомним, что серию 11 указов Владимир Путин подписал после начала своего третьего срока, в мае 2012 года. Согласно указам к 2018 году зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников должны были составлять 200 процентов от средней по региону.