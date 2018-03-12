Депутат: Зарплаты бюджетников выросли из-за сокращений сотрудников

Ярослав Нилов в эфире НСН назвал рост зарплат работников медицинских учреждений и вузов привлекательным предвыборным шагом.

Сотрудники некоторых больниц, высших учебных заведений и научного института рассказали о повышении зарплат перед президентскими выборами. По их словам, это происходило с декабря 2017 года. В итоге зарплаты выросли в несколько раз, а некоторые и вовсе получили дополнительные выплаты, сообщает РБК.

в эфирепосчитал привлекательным для избирателей такой шаг

«Выполнение майских указов обязывало принимать меры, направленные на увеличение зарплат, но при этом проходил процесс оптимизации. Это привело к тому, о чём президент сказал во время послания Федеральному Собранию, что медицинская помощь стала недоступна людям из посёлка. Сокращая количество сотрудников, находится возможность увеличить заработную плату. Конечно, перед президентскими выборами это привлекательный шаг для сотрудников бюджетной сферы, которые тоже являются избирателями», - уверен депутат.

Ранее глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН посчитал повышение зарплат для работников медицинских учреждений, вузов и научного института стечением обстоятельств, а не предвыборным шагом. По словам Валерия Рязанского, это произошло из-за законодательства по МРОТ, индексации.