Диетолог призвала россиян полюбить пить воду

Кандидат медицинских наук в области диетологии рассказала НСН о пользе употребления питьевой воды в зимнее время.

Врачи рекомендуют россиянам, работающим в офисе, соблюдать правильный питьевой режим из-за сухого воздуха в отопительный сезон. По словам специалистов, в день необходимо употреблять около 2,5 литров воды. По словам медика, работающие системы климат-контроля и обогреватели делают воздух суше, организм в таких условиях быстрее теряет жидкость. При этом, у каждого человека своя норма потребления жидкостей. Перебор здесь также может быть вреден для здоровья. Например, пить больше трех литров воды в день не рекомендуется.

Кандидат медицинских наук в области диетологии Маргарита Королева в эфире НСН рассказала о важности воды для человеческого организма.

«Вода – это важная составляющая нашей жизни. Человеческий организм на 75% состоит из воды. Вода поддерживает жизнеспособность, являясь растворителем всех биологически активных компонентов, пропускает их в клетки нашего организма и выводит из клеток продукты распада. Мы должны поддерживать водный ресурс с целью обеспечения всеми необходимыми жизненно важными компонентами. Недостаток воды приводит не только к снижению метаболических процессов, но и к накоплению продуктов обмена, к отравлению организма, интоксикации. Здоровый человек должен выпивать не менее 2,5 л воды в день. На каждый килограмм своего тела человек должен употреблять до 35 мл воды, поэтому каждый для себя может рассчитать необходимое количество употребляемой жидкости. Основу должна составлять чистая питьевая вода. Небольшими глотками равномерно в течение дня, чтобы к вечеру общее количество жидкости не превышало 0,5 л. Избыток жидкости будет мешать метаболическим процессам», - отметила специалист.

Маргарита Королева добавила, что в зимнее время необходимо немного увеличить объем употребляемой воды и рассказала о том, как правильно ее пить.

«Большое значение имеет время года. Летом, когда жарко, организм открыт, выпотевает, теряется много жидкости, надо пить больше примерно на 0,5 л. Увеличивается количество потребляемой жидкости и в зимнее время, когда включаются батареи, и их иссушающее действие испаряет большое количество жидкости с поверхности кожи. Если наблюдается сухая кожа, сухие волосы, трудности артикуляции, сухая слизистая полости рта, то нужно больше воды. Первый стакан жидкости пьется натощак, он может быть чуть теплее, чем обычно. Можно выжать туда сок из кусочка лимона, чтобы было приятнее. Не надо ждать чувства жажды. Надо полюбить воду, надо привыкнуть ее пить. Надо поставить бутылочку на стол, чтобы вода своим присутствием напоминала о необходимости и пользе ее употребления», - посоветовала диетолог.

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