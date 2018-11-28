Диетолог призвала россиян полюбить пить воду

Врачи рекомендуют россиянам, работающим в офисе, соблюдать правильный питьевой режим из-за сухого воздуха в отопительный сезон. По словам специалистов, в день необходимо употреблять около 2,5 литров воды. По словам медика, работающие системы климат-контроля и обогреватели делают воздух суше, организм в таких условиях быстрее теряет жидкость. При этом, у каждого человека своя норма потребления жидкостей. Перебор здесь также может быть вреден для здоровья. Например, пить больше трех литров воды в день не рекомендуется.
Кандидат медицинских наук в области диетологии Маргарита Королева в эфире НСН рассказала о важности воды для человеческого организма.
«Вода – это важная составляющая нашей жизни. Человеческий организм на 75% состоит из воды. Вода поддерживает жизнеспособность, являясь растворителем всех биологически активных компонентов, пропускает их в клетки нашего организма и выводит из клеток продукты распада. Мы должны поддерживать водный ресурс с целью обеспечения всеми необходимыми жизненно важными компонентами. Недостаток воды приводит не только к снижению метаболических процессов, но и к накоплению продуктов обмена, к отравлению организма, интоксикации. Здоровый человек должен выпивать не менее 2,5 л воды в день. На каждый килограмм своего тела человек должен употреблять до 35 мл воды, поэтому каждый для себя может рассчитать необходимое количество употребляемой жидкости. Основу должна составлять чистая питьевая вода. Небольшими глотками равномерно в течение дня, чтобы к вечеру общее количество жидкости не превышало 0,5 л. Избыток жидкости будет мешать метаболическим процессам», - отметила специалист.
Маргарита Королева добавила, что в зимнее время необходимо немного увеличить объем употребляемой воды и рассказала о том, как правильно ее пить.
Ранее врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев рассказал НСН, что две рюмки красного сухого вина помогут в сексе. По его уверению небольшие дозы некрепкого алкоголя могут снять психологическое напряжение без негативного влияния на физиологию.