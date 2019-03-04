Диетолог рассказала о самой вредной начинке для масленичных блинов

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Лидия Ионова предложила НСН ряд рецептов начинов для традиционного русского лакомства, которые позволят сохранить фигуру и здоровье.

Большинство россиян в качестве начинки к блинам в Масленичную неделю предпочитает сметану. Об этом говорят данные опроса ВЦИОМ, за этот вид лакомства проголосовали 50% респондентов. На втором месте по популярности варенье и джем — 33%, на третьем — сгущёнка и творог — 23%.

Как разнообразить меню традиционного русского празднования и не навредить здоровью, в эфире НСН рассказала врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова. Она посоветовала выбирать натуральные продукты для блинных начинок.

«Сметану можно заменить натуральным йогуртом. Можно в него добавить огурцы и зелень, причём это могут быть даже солёные огурцы, тогда будет что-то вроде греческой закуски дзадзики. Помимо этого, это могут быть какие угодно ягоды, замороженные или свежие. Это может быть натуральное мясо: его можно отварить, провернуть, добавить пассированный лук, морковь, зелень, овощи, те же кабачки. И тогда это будет полезно и менее калорийно», — рассказала Ионова.

Также собеседницаназвала начинку, которую стоит остерегаться тем, кто не печёт блины сам, а покупает готовые.

«И самая плохая, пожалуй, начинка, это ветчина и сыр. Особенно, если мы это покупаем, а не готовим сами, потому что качество и ветчины, и сыра будет достаточно низким — будет даже не сыр, а сырный продукт, что вредно», — заключил Ионова.

Ранее в пресс-центре НСН прошла конференция на тему: «Безопасные блины: Как пережить Масленицу?», в ходе которой свой перечень безопасных начинок для блинов привёл сопредседатель Союза потребителей «Росконтроль» Александр Борисов. Напомним, масленичная неделя длится в этом году с 4 по 10 марта.