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«Росконтроль» перечислил самые безопасные начинки для блинов

1 Марта 2019 в 15:45
«Росконтроль» перечислил самые безопасные начинки для блинов
В ходе пресс-конференции один из руководителей Союза потребителей посоветовал как во время Масленицы уберечься от отравления. 

Сопредседатель Союза потребителей «Росконтроль» Александр Борисов на пресс-конференции НСН «Безопасные блины: Как пережить Масленицу?» назвал самыми безопасными начинками яичную и овощную, в списке опасных - мясная и рыбная.

«Овощная и яичная начинка самые безопасные, от рыбных мясных начинок лучше отказаться, потому что сложно проверить, как и где они изготавливаются. Начинка может пройти неправильную термообработку, здесь больше вероятности проблем в безопасности. Это грозит расстройством желудка», - отметил Борисов.

Лучшими из соленой рыбы эксперт назвал слабосоленую сёмгу «Русской море» и слабосоленую форель «ВкусВилл», а вот сметана проверку провалила.

«Половина проверенной продукции оказалась в черном списке из-за содержания дрожжей и плесени, а также фальсифицированных растительных жиров. В 50% сметана в магазинах – это продукция некачественная и небезопасная", - сказал сопредседатель «Росконтроля».

Ранее сопредседатель Союза потребителей «Росконтроль» Александр Борисов на пресс-конференции НСН сравнил ярмарки и сетевые магазины по качеству продуктов.



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