Российский «индекс блина» как ответ на американский «индекс Биг-Мака»

В ходе пресс-конференции сопредседатель Союза потребителей рассуждал об эталоне блина.

«Росконтроль» создал «индекс блина» на манер американского «индекса Биг-Мака». Об этом сопредседатель Союза потребителей «Росконтроль» Александр Борисов рассказал на пресс-конференции НСН.

«Мы создали «индекс блина» из того, что мы проверяем каждый день. На Западе очень любят при оценке какой-либо экономической ситуации говорить об «индексе Биг-Мака». Почему у нас не может быть «индекса блина»? Но не с позиции калькуляции состава, а с точки зрения эталона», - сказал Борисов.

«Индекс Биг-Мака» – это показатель, в основе которого лежит соотношение валют разных стран или теория паритета покупательской способности (ППС). Он используется для определения реальных обменных курсов валют различных государств.