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Российский «индекс блина» как ответ на американский «индекс Биг-Мака»

1 Марта 2019 в 16:09
Российский «индекс блина» как ответ на американский «индекс Биг-Мака»
В ходе пресс-конференции сопредседатель Союза потребителей рассуждал об эталоне блина. 

«Росконтроль» создал «индекс блина» на манер американского «индекса Биг-Мака». Об этом сопредседатель Союза потребителей «Росконтроль» Александр Борисов рассказал на пресс-конференции НСН.

«Мы создали «индекс блина» из того, что мы проверяем каждый день. На Западе очень любят при оценке какой-либо экономической ситуации говорить об «индексе Биг-Мака». Почему у нас не может быть «индекса блина»? Но не с позиции калькуляции состава, а с точки зрения эталона», - сказал Борисов.

«Индекс Биг-Мака»  – это показатель, в основе которого лежит соотношение валют разных стран или теория паритета покупательской способности (ППС). Он используется для определения реальных обменных курсов валют различных государств.

Перед Масленичной неделей, которая начнется 4 марта, Союз потребителей «Росконтроль» проверил качество основных продуктов, которые входят в состав традиционного блюда Масленицы – блинов. Сопредседатель Союза потребителей «Росконтроль» Александр Борисов посоветовал безопасные начинки для блинов.
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