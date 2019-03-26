Демограф: Россию спасет не вера, а борьба с алкоголизмом

Предправления Совета по общественному здоровью и проблемам демографии рассказала в эфире НСН, как остановить вымирание русских.

Через несколько десятилетий в России не останется русских, считает глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства РПЦ протоиерей Димитрий Смирнов. По его мнению, России как государству осталось около 30 лет. Затем на европейской части страны будут жить мусульмане, а азиатская часть станет китайской. Избежать этого, уверен священнослужитель, поможет вера.

Предправления общественной организации «Совет по общественному здоровью и проблемам демографии» Дарья Халтурина считает, что куда действеннее будет борьба с алкоголизмом.

«В регионах, населенных русскими, основная причина вымирания – высокое потребление алкоголя. Это негативно сказывается и на рождаемости. Женщина не будет рожать, если потенциальный партнер алкоголик или уже умер. Нужно повышать акцизы на алкоголь и табак, уменьшать их доступность. Если справимся с высокой смертностью, то это повлечет и рост рождаемости», - пояснила она в эфире НСН.

Также необходимо менять демографическую политику в России, считает общественница.

«У нас политика поддержки семьи направлена прежде всего на самых бедных. Как правило, это сельские жители и национальные меньшинства. А нужно помогать всем, чтобы политика была более равномерной. Маткапитал оказался действенной мерой. Но для жительниц городов важнее услуги по уходу за детьми, гибкие графики на работе, возможность совмещать воспитание детей и карьеру», - отметила она.

Ранее глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в беседе с НСН рассказал, как Россия сможет избежать демографической катастрофы.