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Общество

Демограф: Россию спасет не вера, а борьба с алкоголизмом

26 Марта 2019 в 21:52
Демограф: Россию спасет не вера, а борьба с алкоголизмом
Предправления Совета по общественному здоровью и проблемам демографии рассказала в эфире НСН, как остановить вымирание русских.

Через несколько десятилетий в России не останется русских, считает глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства РПЦ протоиерей Димитрий Смирнов. По его мнению, России как государству осталось около 30 лет. Затем на европейской части страны будут жить мусульмане, а азиатская часть станет китайской. Избежать этого, уверен священнослужитель, поможет вера.

Предправления общественной организации «Совет по общественному здоровью и проблемам демографии» Дарья Халтурина считает, что куда действеннее будет борьба с алкоголизмом.

«В регионах, населенных русскими, основная причина вымирания – высокое потребление алкоголя. Это негативно сказывается и на рождаемости. Женщина не будет рожать, если потенциальный партнер алкоголик или уже умер. Нужно повышать акцизы на алкоголь и табак, уменьшать их доступность. Если справимся с высокой смертностью, то это повлечет и рост рождаемости», - пояснила она в эфире НСН.

Футуролог: Российской демографии нужен новый стимул вместо маткапитала

Также необходимо менять демографическую политику в России, считает общественница. 

«У нас политика поддержки семьи направлена прежде всего на самых бедных. Как правило, это сельские жители и национальные меньшинства. А нужно помогать всем, чтобы политика была более равномерной. Маткапитал оказался действенной мерой. Но для жительниц городов важнее услуги по уходу за детьми, гибкие графики на работе, возможность совмещать воспитание детей и карьеру», - отметила она.

Ранее глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в беседе с НСН рассказал, как Россия сможет избежать демографической катастрофы.

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