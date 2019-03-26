Футуролог: Российской демографии нужен новый стимул вместо маткапитала

Профессор ВШЭ, футуролог рассказал в эфире НСН, что для улучшения демографии в стране необходим новый стимул наподобие материнского капитала.

Через несколько десятилетий в России не останется русских. Такое заявление сделал глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви протоиерей Димитрий Смирнов. Он сообщил, что России, как государству осталось около 30 лет. По прогнозам Смирнова, на европейской части страны будут жить мусульмане, а азиатская часть станет китайской. Протоиерей считает, что процессу вымирания русских людей следует противопоставить веру.

Профессор ВШЭ, футуролог Андрей Коротаев в эфире НСН рассказал, что прогноз протоиерея нельзя считать реалистичным.

«У нас по самым пессимистичным прогнозам, если рождаемость вернется на уровень 2006, а смертность на уровень 2005 года и еще миграционный прирост прекратится, то все равно к концу века 60-70 млн. человек в России останется. Но 30 млн. через 30 лет – это совсем нереалистично. В некоторой степени он полезен для привлечения внимания к демографическим проблемам России. Потому что у нас, действительно, в последнее время на фоне обещания, что мы выйдем в естественный прирост, наоборот естественная убыль увеличивается, и рождаемость уже несколько лет снижается, и смертность уже несколько лет повышается. Действительно, нужно предпринимать какие-то срочные меры. Опять-таки, мощные новые меры поддержки рождаемости масштаба материнского капитала, тоже не планируются. Поэтому, в принципе, конечно, такие публикации полезны», - пояснил эксперт.

По мнению футуролога, предлагаемые меры для решения демографических проблем в стране неадекватны по отношению к размерам угрозы. Он счиает, что России нужен новый стимул наподобие материнского капитала, но рассчитанный уже на жителей городов.

«Главная мера, которая у нас работала по подъему рождаемости – это, действительно, материнский капитал. Это главный фактор. Но он очень хорошо сработал в сельской местности, потому что, там, на материнский капитал можно легко дом купить. Скажем, в небольших поселках городского типа уже похуже, в райцентрах еще хуже, но тоже неплохо. В областных центрах – плоховато, в городах миллионниках - близко к нулю, а вот в Москве и в Питере почти совсем не сработал. Потому что в Москве на материнский капитал реально улучшить жилищные условия невозможно. Нужны сейчас меры, рассчитанные на жителей именно крупных городов. А у нас, на самом деле, абсолютное большинство населения живет в городах. Поэтому, в принципе, нужна новая серия мер», - сообщил профессор.

В качестве действенного способа улучшить демографию в России Коротаев привел в пример Сахалин, который разработал более совершенную систему материнского капитала.

«В Сахалине удалось вытащить рождаемость на уровень бывшего замещения поколений. Там где-то трехпроцентная ипотека после рождения первого ребенка и плюс 500 тысяч на погашение основного долга или на первый взнос. После рождения второго ребенка ипотека обнуляется, и при этом миллион дополнительно платится для погашения кредита. За третьего ребенка ипотека остается нулевой и плюс еще два миллиона. Опять-таки, меры дорогие. Возникает вопрос, откуда брать деньги. А ответ простой – повысить акцизы на табак до уровня Румынии и Болгарии. Это плюс триллион в бюджет. Этих денег вполне бы хватило на меры поддержки рождаемости» - заключил эксперт.

Ранее председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в беседе с НСН рассказал, при каком условии Россия может избежать демографической катастрофы.