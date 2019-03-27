Дело Абызова: Что известно о задержании экс-министра

ФОТО: Михаил Абызов // wikipedia.org

Бывшему министру «Открытого правительства» инкриминируют создание ОПС и хищение в четыре миллиарда рублей.

Меру пресечения бывшему министру «Открытого правительства» Михаилу Абызову изберёт Басманный суд Москвы 27 марта. Ранее Следственный комитет РФ предъявил обвинения экс-министру по статьям 210 часть 3 УК РФ и 159 часть 4 УК РФ (создание преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничество в особо крупном размере).

О задержании Абызова стало известно накануне. На данный момент следствие утверждает, что экс-министр создал и возглавил преступное сообщество в период с 2011 года по 2014, являясь бенифициарным владельцем ряда оффшорных компаний. Также его обвиняют в хищении четырёх миллиардов рублей у компаниям ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети». По предварительным данным у Абызова было как минимум пять сообщников. По предъявленным статьям бывшему чиновнику грозит до 20 лет лишения свободы. Задержанный был доставлен в центральный аппарат СКР, где ему предъявили обвинения. Вины Абызов не признаёт.

Зампред комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в эфире НСН заявил, комментируя задержание Абызова, что трудно представить, что экс-министр действовал в одиночку.

«Исходя из той информации, которая сегодня появляется в СМИ, можно предположить, что если предъявлено обвинение, то можно сказать уверенно, что этот человек совершил преступление. Ведь чтобы предъявить обвинения, должны быть достаточно серьёзные и веские основания, доказательства для этого, Конечно, это не гарантия, потому что пока нет приговора, вступившего в законную силу. А что касается связи с региональными чиновниками, здесь следствие проверит все возможные версии и легенды, которые есть на этот счет. Но трудно представить, что их не было, скажем так», — заявил Выборный.

Михаил Абызов занимал руководящие должности в компаниях топливно-энергетического комплекса с середины 90-х годов. В 2012-м году был назначен советником президента РФ указом Дмитрия Медведева. Позже после смены главы государства вошёл в состав кабинета министров в должности министра, ответственного за работу правительственной комиссии по координации деятельности «Открытого правительства». В 2018 году покинул пост в связи с упразднением должности.

Примечательно, что после того, как Абызов покинул пост министра, он переехал в Италию, где имеет собственную виллу в Тоскане. В Россию накануне своего ареста он прибыл по информации некоторых источников на день рождения одного из бывших коллег. День задержания, 26 марта, совпал с днём рождения бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича. Источники утверждают, что Абызова фактически заманили в Россию путём комбинации действий оперативников.