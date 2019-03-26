Зампред Госдумы: Трудно представить, что Абызов действовал в одиночку

Зампред комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции отметил в эфире НСН, что следствие проверит все связи министра Абызова с региональными коррупционерами.

Открыто уголовное дело в отношении бывшего министра открытого правительства Российской Федерации Михаила Абызова. Его обвиняют в хищении 4 миллиардов рублей. Как отмечают в СК, речь идёт о периоде с апреля 2011 по ноябрь 2014 год. В то время Абызов, согласно следствию, был бенефициарным владельцем ряда оффшорных компаний, создав и возглавив преступное сообщество. По версии следствия, Абызов со своим сообщниками «нагрели» акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети» на 4 миллиарда рублей. Похищенные средства были выведены за границу.

Зампред комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в эфире НСН заверил, что такого рода обвинения не предъявляются просто так.

«Поскольку он был при исполнении служебных обязанностей, то любое коррупционное преступление предусматривает злоупотребление своим служебным положением в корыстных целях. Здесь, конечно, по результатам следствия мы узнаем больше информации. Если будет приговор суда, вступивший в законную силу, то картину мы будем видеть уже в целом. Но, исходя из той информации, которая сегодня появляется в СМИ, можно предположить, что если предъявлено обвинение, то можно сказать уверенно, что этот человек совершил преступление. Ведь чтобы предъявить обвинения, должны быть достаточно серьёзные и веские основания, доказательства для этого, Конечно, это не гарантия, потому что пока нет приговора, вступившего в законную силу. А что касается связи с региональными чиновниками, здесь следствие проверит все возможные версии и легенды, которые есть на этот счет. Но трудно представить, что их не было, скажем так», - заявил зампред.

Выборный сообщил, что такого рода громкие уголовные дела, как в случае Абызова и Арашуковых, не что иное, как результат государственной антикоррупционной политики.

«Это результат государственной антикоррупционной политики. Она строится на таких базовых китах, как политическая воля. Воля высшего руководства страны - максимально победить это зло в стране. Качественные законы, которые приняты, благодаря опять же воле высшего руководства, поскольку есть твердое намерение реализовать государственную антикоррупционную политику. И сегодня мы уверенно говорим о том, что у нас развитое антикоррупционное законодательство, а, может быть, даже одно из лучших в мире. И третий базовый антикоррупционный кит – это, конечно же, правоприменительная практика. А мы видим, что антикоррупционный маховик правоприменения уверенно набирает обороты, несмотря на должности, звания и статус. Закон един для всех. Неприкасаемых нет и самое важное здесь – институт неотвратимости наказания набирает обороты», - заключил эксперт.

Ранее эксперт Национального антикоррупционного комитета (НАК) Виктор Цымбал в эфире НСН назвал массовые аресты чиновников иллюзорными.

