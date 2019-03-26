СК: Министр Абызов поставил под угрозу безопасность регионов

Задержан бывший министр российского правительства Михаил Абызов.

Ему вменяют в вину мошенничество на 4 миллиарда рублей. Как говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России за подписью официального представителя ведомства Светланы Петренко, в отношении экс-министра по делам открытого правительства возбуждено уголовное дело, ему и четырем его соучастникам инкриминируется создание и участие в преступном сообществе и мошенничество. По версии следствия, Абызов «с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года, являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество». «Путем обмана акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, Абызов совершил хищение денежных средств данных компаний в размере 4 млрд рублей. Похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж», - говорится в сообщении. Особо отмечается, что действия Абызова и его соучастников «поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны». Следственные действия с бывшим министром и его соучастниками ведут сотрудники Главного управления по расследованию особо важных дел СКР при оперативном сопровождении ФСБ России.

Задержанный бывший министр открытого правительства запомнился в основном тем, что некоторое время возглавлял список самых богатых членов кабинета министров. Так, в 2015-м Михаил Абызов декларировал доходы на 455,6 млн рублей. В следующем году доход Абызова вырос до 520,9 млн, однако он уступил место лидера министру по делам Северного Кавказа Льву Кузнецову. В 2018 году эксперты Forbes оценили состояние Абызова в 600 млн долларов, в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России» он занял 162-е место, - напоминает РБК.

В последнее время Михаил Абызов проживал за рубежом, в Италии и США, - сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией. По этим данным, «оперативники выманили его в Россию, после чего экс-министр был задержан. Окончательная мера пресечения в отношении него будет избрана по итогам следственных действий», - сказал собеседник агентства. И добавил, что в уголовном деле в отношении Абызова «могут появиться новые эпизоды мошенничества».

Всеволод Нерознак