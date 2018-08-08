Цвет настроения — кошелек. Социолог о причинах экономических тревог россиян

Директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов рассказал НСН, почему настроение россиян зависит от содержимого их кошелька.

Согласно опросу «Левада-центра», 30 процентов россиян считают, что ближайший год станет неудачным для экономики страны, а каждый четвертый респондент опасается ухудшения материального положения собственной семьи. Позитивно экономические перспективы России оценили так же 30 процентов опрошенных.

В эфире НСН директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов заявил, что экономические ожидания россиян от будущего зависят от их собственного кошелька и способности адаптироваться к тяжелым условиям.

«Настроение россиян меняется исходя из содержания собственного кошелька, поэтому здесь достаточно сложно. Все зависит от того, насколько данная семья приспособилась к экономической ситуации. Телевизор и пропаганда могут влиять на общую тенденцию, а так все зависит от случая, от региона, в котором люди находятся, от образования и от способности обеспечивать семью в тяжелых, честно говоря, условиях», — сказал собеседник НСН.

На общую тенденцию, по словам социолога, в частности, влияют СМИ и внешние факторы, такие как санкции.