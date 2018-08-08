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Общество

Цвет настроения — кошелек. Социолог о причинах экономических тревог россиян

8 Августа 2018 в 16:30
Цвет настроения — кошелек. Социолог о причинах экономических тревог россиян

Директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов рассказал НСН, почему настроение россиян зависит от содержимого их кошелька.

Согласно опросу «Левада-центра», 30 процентов россиян считают, что ближайший год станет неудачным для экономики страны, а каждый четвертый респондент опасается ухудшения материального положения собственной семьи. Позитивно экономические перспективы России оценили так же 30 процентов опрошенных.

В эфире НСН директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов заявил, что экономические ожидания россиян от будущего зависят от их собственного кошелька и способности адаптироваться к тяжелым условиям.

«Настроение россиян меняется исходя из содержания собственного кошелька, поэтому здесь достаточно сложно. Все зависит от того, насколько данная семья приспособилась к экономической ситуации. Телевизор и пропаганда могут влиять на общую тенденцию, а так все зависит от случая, от региона, в котором люди находятся, от образования и от способности обеспечивать семью в тяжелых, честно говоря, условиях», — сказал собеседник НСН.

На общую тенденцию, по словам социолога, в частности, влияют СМИ и внешние факторы, такие как санкции.

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«Во многом текущую повестку формируют средства массовой информации, а также руководители тех предприятий, на которых россияне работают. Если ваш начальник говорит вам, что у вашей частной фирмы все плохо и прибыли не будет, то вы напрягаетесь и готовитесь к увольнению. Сейчас вообще тенденция достаточно консервативная. Люди на фоне санкций боятся потерять работу, если они заняты в коммерческом бизнесе. Что касается госслужащих или бюджетников, то у них более или менее стабильно, в том числе  и у пенсионеров, но на какие-то повышения они давно уже не рассчитывают. Это общая мировая тенденция. Тем более, на фоне экономических санкций ничего хорошего не обещали, хотя майский указ президента обещает нам, что в течение пяти лет все-таки у нас будут значительные улучшения», — напомнил Смирнов.

Ранее в эфире НСН экономист Владислав Жуковский назвал результаты опроса «Левада-центра» оптимистичными. По его словам, за свое экономическое будущее переживают гораздо больше россиян, а социологические опросы пытаются приукрасить картину в целях управления обществом.
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