Кулацкий инстинкт. Социолог о росте чувства ответственности среди россиян

Директор Института политической социологии рассказал НСН, почему выросло число людей, верящих в собственные силы для перемен в стране.

Более половины россиян чувствуют ответственность за происходящее в стране, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование Высшей школы экономики. 37 процентов опрошенных верят, что способны повлиять на ситуацию, причем большинство думают, что это можно сделать собственной работой над проблемой. Ответственность за происходящее в стране на себе ощущают 52 процента респондентов, за ситуацию в городе — 67 процентов, а за собственный подъезд — 88 процентов опрошенных россиян. Отмечается, что показатели текущего года продолжают положительную динамику, наметившуюся с 2011 года.

В эфире НСН директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов объяснил высокую степень чувства ответственности среди россиян сменой поколения (слушайте аудио).