«По закону подлости, не сложилось». Брилев о работе в Общественном совете при Минобороны

Сергей Брилев в эфире НСН рассказал, почему прогуливал заседания совета.

Телеведущий Сергея Брилев потерял место в Общественном совете при Министерстве обороны России, соответствующий приказ подписал Сергей Шойгу 28 января, сообщает радиостанция «Говорит Москва». Список членов совета опубликован на сайте Минобороны, на момент публикации Брилев в нем не фигурировал.

Телеведущий Сергей Брилев в беседе с НСН рассказал, что не удивился исключению из совета, так как он был только на первом заседании. Журналист отметил, что сам узнал эту информацию из СМИ.

«Я все знаю только из сообщений СМИ, это была не моя прерогатива вступать в этот совет, не моя прерогатива меня оттуда исключать. Насколько я понимаю, как раз в начале этого года должна была пройти плановая ротация, вот она прошла. Это не первый совет, в который я входил, не первый из которого я выхожу. Очень стыдно в этом признаться, но я никак там не работал. По закону подлости там все мероприятия были по субботам и воскресеньям, когда у меня эфир. Один раз я был на первом начальном заседании - и все, у меня с этим советом совсем не сложилось», - прокомментировал Брилев.