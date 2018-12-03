Брилев может покинуть Общественный совет при Минобороны

Журналист Сергей Брилёв, возможно, должен будет покинуть Общественный совет при Министерстве обороны РФ в связи с наличием у него гражданства Великобритании. Такое предположение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече со студентами МГИМО.

Песков подчеркнул, что такая ситуация «не красит» журналиста.

При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что никаких иных нарушений Брилев не допустил.

Журналист ВГТРК утверждает, что получил британское гражданство благодаря дефолту 1998 года, когда работал собкором «Вестей» в Лондоне. По словам Брилёва, он из собственных средств оплачивал счета лондонского корпункта ВГТРК, а также выдавал зарплату оператору за счёт доходов жены, которая устроилась в одну из лондонских фирм. Таким образом, он как самозанятый стал платить налоги в Великобритании, что в дальнейшем позволило ему «повысить иммиграционный статус».

Член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов в эфире НСН заявил ранее, что российская политическая элита уязвима для вербовки западными спецслужбами.

