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Брилева исключили из Общественного совета при Минобороны

14 Марта 2019 в 17:40
Брилева исключили из Общественного совета при Минобороны

Телеведущего Сергея Брилева исключили из Общественного совета при Министерстве обороны России. Соответствующее решение глава ведомства Сергей Шойгу подписал 28 января. В то же время Брилев заявил, что об исключении из совета его никто не уведомлял. «Не я подавал заявление на членство в этом совете, не мне решать что-либо о моем членстве там», — отметил он.

В конце 2018 года сообщалось о том, что Брилев может покинуть Общественный совет при Минобороны, в декабре прошлого года заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, это связано с тем, что, как оказалось, у журналиста, помимо российского гражданства, есть и гражданство Великобритании, что нарушает положения об общественных советах. При этом представитель Кремля подчеркнул, что Брилев не нарушал закон, поскольку не является госслужащим.

Брилев после скандала о двойном гражданстве в ноябре прошлого года занял первое место в рейтинге цитируемости, оставив позади Владимира Соловьева, пишут «Дни.ру».

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