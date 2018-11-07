Бороться с молодёжным радикализмом предложили путём снижения запретов

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Директор Информационно-аналитического центра «Сова» опроверг рост активности радикальной молодёжи, а также рассказал о методах борьбы с этим явлением.

В России сильно повысилась активность радикальных молодёжных группировок, призывающих к силовым акциям против мигрантов и вынужденных переселенцев, исповедующих ислам. Об этом заявил глава ФСБ Александр Бортников, сообщает Sputnik. По его словам, этому способствует острая общественная реакция на теракты, совершаемые мигрантами.

Директор Информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский в эфире НСН не согласился с такими выводами, отметив, что радикалы по-прежнему ведут свою деятельность, но силовых актов становится с каждым годом всё меньше.

«Радикализм у нас может быть, какой хочешь — и правые группы не исчезли, и радикальные исламистские, и крайне левые. Но никакого всплеска, честно говоря, я не вижу. Количество насильственных акций всё-таки в последнее время снижается. Наверное, можно сказать, что есть какая-то угроза роста насилия со стороны радикальных исламистов, но это не из-за того, что их больше, а потому, что в последнее время они не уезжают воевать в Сирию, и новые бойцы остаются здесь. Что касается ультраправых, там количество силовых действий сокращается каждый год. Они есть всё равно, точных цифр никто не знает. Хотя, смотря с чем сравнивать — если с любой европейской страной, то ситуация всё ещё плохая», — заметил Верховский.

Что касается распространения радикальных идей среди молодёжи, оно имело место всегда, добавил эксперт. Здесь, по его словам, играет роль возрастная особенность восприятия и поиска себя, однако со временем часть увлёкшихся радикализмом уходит от его крайних проявлений.

«Почти все радикалы — люди молодые. Да, есть и взрослые, по 30-40 лет, но в основном это молодые ребята, по 20 лет и моложе. Так было всегда. Самые высокорисковые действия совершают молодые люди, потому что у них чувство опасности понижено, потому что накладываются личные проблемы. Они ещё не нашли себе другого способа выражения. Очень много таких историй, когда человек начинает в 16-17 лет увлекаться радикальными группировками и, если он не садится, то через два-три года он из них уходит, даже не сменив убеждений, просто отказавшись от радикальных форм действия. Это происходит с возрастом», — пояснил собеседник НСН.

Вести системную работу с такой молодёжью для государства проблематично, однако некоторые шаги предпринять можно. В первую очередь, по мнению Верховского, необходимо снизить количество запретов, а также расчистить поле для самореализации молодых людей. Искоренить явление радикализма полностью это не позволит, но существенно улучшит ситуацию.

«Государство напрямую с радикальными молодыми людьми работает только через полицию. Потому что это маленькие группы, и у государства нет, и, видимо, не может быть программ, которые были бы для этого предназначены. Поэтому тут перспектива не очень. Но в целом, государство может запрещать поменьше, потому что это только раздражает. В пределах разумного, естественно. И второе, не закрывать возможности для мирной деятельности, даже для групп, которые неприятны. Это не исключает того, что наиболее радикально настроенные граждане всё равно обратятся к насилию, но этого будет гораздо меньше», — заключил Верховский.

Добавим, глава ФСБ призвал спецслужбы и правоохранителей держать на контроле ситуацию с проявлением активности радикалами среди молодёжи, а также разбираться с мотивацией их поведения. Также, по его мнению, необходимо противопоставить этим явлениям профилактическую работу всех заинтересованных ведомств.