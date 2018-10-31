Эксперт о теракте в Архангельске: Наши враги использую молодёжь в своих целях

Глава Международной антитеррористической ассоциации заявил НСН, что если государство не возьмётся вплотную за работу с молодёжью, то последствия будут еще более губительными.

Взрыв в здании управления ФСБ по Архангельской области устроил подросток 17-ти лет. Об этом сообщили в Следственном комитете России. Его личность установлена, он является местным жителем, сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Молодой человек в результате ранений скончался. Ранее СК РФ заявил, что по факту взрыва возбуждено уголовное дело о теракте. В результате взрыва пострадали трое сотрудников ФСБ, один из них находится в реанимации.

Президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер в эфире НСН заявил, что преступления с участием молодых людей стали следствием бездуховности, пришедшей в нашу жизнь в годы "гласности и перестройки", а потом и "рыночных реформ". В случае с подрывом здания ФСБ надо разбираться, по его мнению, тщательно.

«Фактор очень настораживающий. Где громыхнёт и как громыхнёт в следующий раз — не понятно. Если ФСБ не будет работать, то это вообще будет тихий ужас. В этом инциденте надо очень серьезно разбираться, потому что всё произошло утром, когда сотрудники шли на работу. Многие факты будут выявлены и озвучены после проведения оперативно-следственных мероприятий. Либо он сам привел в действие взрывное устройство, либо кто-то, либо оно сработало, когда он пытался пронести устройство на территорию ФСБ», — заявил он.

По мнению эксперта, теракт в Архангельске говорит о том, что есть серьезные провалы в идеологической и общекультурной подготовке определенной части молодого населения.

«То есть нельзя всех огульно обвинять, но соответствующие провалы социальной политики налицо. Ситуация говорит о том, что необходимо в корне, радикально улучшать (не менять) работу по воспитанию, образованию и вовлечению в активную социальную жизнь молодого поколения. Иначе эти тенденции приведут к еще более неприятным и более трагичным последствиям», — объяснил Линдер.

Глава Международной антитеррористической ассоциации напомнил, что это уже не первый подобный случай в России. Процесс вербовки молодёжи в террористические организации продолжается уже некоторое время. В связи с тем, что любые неустойчивые явления (социальные, финансовые, политическое противостояние и иные) способствует наличию в обществе протестного электората, некоторая часть молодых людей идет в такого рода организации.

«Здесь дело не в регионе. Наша страна еще долго будет расхлёбывать ситуацию конца перестройки и пресловутых 90-х годов, когда были сломаны все прежние социальные установки в стране, а на замену им ничего адекватного предложено не было. А за год, два или три этот вопрос не решается. Если государственные институты не уделяют соответствующее внимание воспитанию нашей молодёжи, то этим будут пользоваться те, кто ведет необъявленную войну с нашей страной. Если мы хотим более спокойно смотреть в будущее, мы должны заботиться о молодом поколении уже сегодня», — заключил Линдер.

Напомним, 17 октября в Керчи студент 4-го курса Владислав Росляков устроил бойню в политехническом колледже, а после застрелился в библиотеке. Жертвами трагедии стал 21 человек, 73 получили ранения.